Anastacia actuará en Valladolid: Concierto el 9 de julio en Pingüinos Arena

Archivo - Anastacia. - KURSAAL ESZENA - Archivo

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista estadounidense Anastacia actuará el próximo 9 de julio en el Pingüinos Arena de Valladolid --en las antiguas instalaciones de la Hípica Militar-- dentro de su gira mundial de 2026, en la que será su única fecha en Castilla y León y el primer concierto que ofrece en esta comunidad.

Así lo ha anunciado este jueves la promotora Passión Eventos en un comunicado recogido por Europa Press, en la que ha destacado que esta "estrella mundial", que saltó a la fama a finales del pasado siglo con su éxito 'I'm outta love', incluirá la ciudad en su gira mundial 'NKT Tour 2026' con "parada exclusiva en Pingüinos Arena", en su único concierto en Castilla y León.

Además, inciden en que será la primera vez que la artista actúe en la comunidad, lo que consideran que convierte esta cita en "un acontecimiento especial para todos sus seguidores".

Con más de 30 millones de discos vendidos, Anastacia Lyn Newkirk acumula éxitos mundiales como 'Paid My Dues', 'Left Outside Alone' o 'Sick and Tired', todos ellos publicados en la primera década de este siglo.

El concierto se celebrará en Pingüinos Arena, el mismo recinto que cada verano acoge Conexión Valladolid, "consolidado como uno de los grandes eventos musicales del verano a nivel nacional".

La actuación forma parte de la programación especial del 20 aniversario de 'Pasión eventos/management', promotora que recalca que en las últimas dos décadas ha contribuido a "posicionar a Valladolid en el circuito nacional e internacional de la música en directo, impulsando la llegada de artistas como The Libertines, Trueno, Molotov, Bomba Estéreo o Kate Ryan, entre otros".

Conexión Valladolid ha anunciado recientemente otro concierto dentro de la programación de 'El Ciclo', con Loquillo, que actuará unos días antes que Anastacia, el 3 de julio, en la capital vallisoletana.

Las entradas están ya a la venta en la web baila.fm (https://entradas.baila.fm/baila/select/2780659) con un precio general de 63,50 euros, incluidos gastos de gestión.

La artista estadounidense, marcada por un estilo que mezcla el pop, el soul y el rock, es también muy valorada como un icono en la concienciación sobre el cáncer, pues fue diagnosticada de un tumor en una mama en 2003 y en 2013 tuvo que someterse a una doble mastectomía tras un nuevo diagnóstico.

La gira 'NKT Tour 2026' tiene por el momento otras tres citas previstas en España, aunque la de Valladolid será la primera debido a que la norteamericana estará en San Sebastián, Gijón y Pamplona en el mes de octubre.