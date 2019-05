Ander Gil confía en que los palentinos quieran para la Comunidad y la provincia lo mismo que votaron el 28 de abril

Publicado 13/05/2019 20:40:40 CET

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA), 13 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz Socialista en el Senado, Ander Gil, ha manifestado este lunes en la localidad palentina de Venta de Baños, que confía en que los palentinos quieran para la Comunidad y para la provincia lo mismo que reflejaron las urnas en las pasadas Elecciones Generales.

"La provincia de Palencia y el conjunto de Castilla y León lanzaron un mensaje muy claro: que quieren una España de avance, progreso, de políticas sociales y lucha contra los recortes" ha apuntado Gil durante un acto público en el municipio venteño.

El portavoz del PSOE en el Senado ha añadido que piensa que, lo que los ciudadanos de Palencia quieren para España, lo quieren también para Venta de Baños y el resto. "Por eso quiero pensar que el próximo día 26, eso que dijeron el día 28, lo quieren para este municipio y para la comunidad autónoma" ha incidido.

Así, Ander Gil se ha referido a que el Gobierno de la derecha de más de tres décadas en la región "se les escapa entre los dedos de la mano" porque ha llegado la hora de un cambio que "va a sentar muy bien a todos". Cambio de políticas, de caras, para que se abran las puertas de la Junta a la ciudadanía y que se ponga freno a ese drama de la despoblación, ya que "los más de un millón de ciudadanos de esta comunidad que viven fuera es una enmienda a la totalidad de las políticas fracasadas de 30 años del Partido Popular" ha aseverado.

PP-VOX

En otro orden de cosas, Gil ha lamentado las palabras del candidato del PP por Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al decir que estarían dispuestos a pactar con la "ultraderecha de Vox". "No me sorprende, lo hemos visto en Andalucía. Lo que me sorprende es que digan que son un partido más cuando Vox cuestiona el propio Estado de las Autonomías, la propia naturaleza de Castilla y León como comunidad" ha subrayado.

Para Ander Gil el Partido Popular "es un partido menos" que ha renunciado a ser un partido de Estado y a hacer uso de las herramientas de auto gobierno que una comunidad autónoma como Castilla y León tiene para hacer frente a las desigualdades y al reto demográfico, para que la Comunidad Autónoma "se siga debilitando" y juegue un papel cada vez "menos importante" en el conjunto de España.

CAMBIO CASTILLA Y LEÓN

Por su parte, la candidata a las Cortes por el Partido Socialista de Palencia, Consolación Pablos, ha reiterado que considera que "el cambio es ahora" ya que la comunidad se ha vaciado por las políticas del Partido Popular, por el deterioro de los servicios públicos y la falta de oportunidades.

Así, ha manifestado que lo primero que hará el gobierno de Luis Tudanca será poner una vicepresidencia que se dedique exclusivamente al reto demográfico. "Hay que hacer que la gente de esta tierra se pueda quedar aquí y que los que se han ido puedan volver".

Ante ese posible cambio, Pablos ha pedido a la gente que vaya a votar "masivamente" el día 26 de mayo como lo hice el 28 de abril, porque si votan masivamente y con "la ilusión y la idea de cambio" seguramente van a votar al Partido Socialista. "A partir de ahí los números dirán lo que sea, pero estoy convencida de que ahora es el momento del Partido Socialista" ha finalizado.