Andrés (CCOO) lamenta que CyL "esté dormida" y sin proyectos ilusionantes: "Se acaba la pila del Juanvicentismo"

Afirma que la Junta ha "rebobinado" respecto a la financiación del Serla, pero hace "política de asedio"



VALLADOLID, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, lamenta que la Comunidad esté "dormida", sin proyectos "ilusionantes" y sin "inquietud" por llevarla hacia un modelo más innovador y competitivo, mientras "se acaba la pila del Juanvicentismo".

En una entrevista concedida a Europa Press, el líder sindical ha advertido de que la ilusión que generaba el expresidente de Castilla y León Juan Vicente Herrera "se está acabando": "Eso tiene una vigencia, es como una pila que si no la recargas, pues se acaba, en este caso lo mismo, esa pila de la ilusión y de la innovación y de nuevos desafíos para Castilla y León, esa no se ha renovado, no se ha cargado, y por lo tanto se está acabando".

Andrés ha hecho hincapié en que Herrera supuso una "publicidad importante" para inversores y para el conjunto del país, mientras que hoy Castilla y León es "solo noticia por las barbaridades de la extrema derecha, por quitar derechos a las mujeres, por negar el cambio climático o por la libre circulación a la ganadería".

Así, ha señalado que la economía y la sociedad es "permeable", aunque los efectos "tardan en llegar" y, en este contexto, se ha referido a que hay una "ruptura" entre el Gobierno y sus representados, una "legitimidad cruzada".

"Nosotros tenemos una legitimidad que la Constitución nos da y el Estatuto de Autonomía y tenemos derecho, por lo tanto, a participar de la vida y la obligación a participar de la vida económica de la Comunidad y a nosotros se nos ha eliminado de eso", ha recalcado Andrés en este sentido, a la par que ha explicado que esto crea un "enfrentamiento" entre el mundo del trabajo y sus representantes legítimos.

En esta clave, respecto a la relación con Vox, Andrés ha aseverado que desde su llegada al Gobierno hubo "una ruptura absoluta en todo" porque --ha afirmado-- no reconocen su papel en la sociedad. "Entonces, aquí, ¿cuál es el futuro que esperamos? Pues desarrollar con el PP los acuerdos que veníamos haciendo siempre y con los de Vox que, finalmente, los tribunales vayan aclarando", ha apostillado.

Andrés ha cargado, en este sentido, contra el incumplimiento de los acuerdos del diálogo social en materia de "prevención, inmigración, orientación y formación, en materia de igualdad y ha señalado que "solo hay un acuerdo vivo de la época de Juan Vicente y es el acuerdo de competitividad".

Precisamente contra esto se manifestarán el día 10 de febrero, mismo día que se celebran los Premios Goya en Valladolid, para mostrar al conjunto de España que en Castilla y León hay una sociedad "que lucha por la igualdad y por la normalidad democrática".

"Y cuando acabemos esa secuencia, empezaremos otra secuencia de movilizaciones", ha vaticinado el secretario general de CCOO, al tiempo que ha explicado que "no se imagina que un Gobierno de esta naturaleza agreda a colectivos, agreda a la sociedad y que no haya respuesta".

Y es que, Andrés ha recalcado que en Castilla y León se ha hecho diálogo social durante 18 años de forma continuada porque "el sindicalismo negocia con derecha o con izquierda". Sin embargo, ahora ve "difícil" la posibilidad de blindar el diálogo social en la región, "que está bajo mínimos".

"El año pasado llegamos a un acuerdo en materia forestal que ha ido bien, se están cumpliendo los acuerdos que vienen atrás, pero con mucha dificultad, porque claro, es difícil sentarte con un gobierno que una parte es democrática y cumplen los acuerdos, pero en el otro lado te están insultando y te están ninguneando", ha manifestado.

SERLA

Respecto a la financiación del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), Andrés ha sostenido que se trata de un servicio público de mediación para evitar los juicios y "no puede ser de otra manera que lo pague la Administración". "Es igual que si ahora a los jueces les tenemos que pagar nosotros porque resulta que hacen sentencias, o favor o en contra, del mundo del trabajo", ha comparado.

Además, ha subrayado que hay una sentencia del Tribunal Supremo que sitúa al Serla como "sistema pública de mediación". "Nosotros aportamos los mediadores que no cobran, los del sindicato" y "hacemos el servicio de mediación gratis", ha insistido.

La Junta "tuvo que rebobinar" y "recoger posiciones" porque, según ha deslizado, se dieron cuenta de que "no pueden disolver el Serla", pero lo que hacen es "una política de asedio, por decirlo de una manera". Para ello, ha explicado que han sacado una orden de legalidad que dice que el presupuesto de la Junta se destina al pago de nómicas de los trabajadores y "nunca para el director y mediadores".

En este sentido, ha defendido el sueldo que recibe el director general del Serla que se corresponde con lo que marca la estructura de la Junta porque "es una fundación pública". "La orden que han sacado es que no se le paga nada, este señor lleva sin cobrar seis meses", ha lamentado Andrés.

En relación con la sede de la fundación, el sindicalista ha trasladado que no tienen "problemas" en cambiar de espacio porque ellos "no querían ese sitio" y así se lo manifestaron "hace tiempo" a la Junta. No obstante, este debe ser "acorde" a las necesidades de los trabajadores.

"Nosotros decimos que hay que irse de ahí y ahorrar ese dinero, pero no para darlo a otro lado, sino porque es un dinero público que se está gastando innecesariamente, entonces, eso no hay problema, es una lucha ideológica la que estos tienen, porque su objetivo es el sindicalismo, y bueno, pues en toda la extrema derecha, lo primero que les molesta es eso", ha zanjado.