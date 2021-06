Andrés cree que la Junta no da suficiente importancia a los fondos de la UE y faltan ideas

VALLADOLID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, considera que la Junta no ha dado suficiente importancia a los fondos de la Unión Europea, le falta un "enganche claro", además de "ideas" y "ganas" ante la oportunidad que van a suponer ni ha establecido fórmulas de participación, sobre todo de compromiso de la "parte empresarial".

"Al final lo que se está planteando es que cada uno haga lo que pueda" cuando "es la gran oportunidad para transformar esta Comunidad", ha asegurado Vicente Andrés en el marco del 12º Congreso del sindicato en Castilla y León en el que ha sido reelegido para un segundo mandato y que ha clausurado el secretario confederal de CCOO, Unai Sordo.

En este contexto, el líder de CCOO en la Comunidad ha señalado algunas de las líneas en las que trabajará el sindicato, entre las que están afrontar los "retos impresionantes" que se avecinan como la "gran oportunidad" para Castilla y León con el nuevo modelo productivo que se pretende desde la UE y el Gobierno de España.

Sin embargo, aunque es una gran oportunidad creen que falta "un enganche claro" por parte del Gobierno autonómico con la creación de instrumentos propios de dinamización de la economía o la incorporación de la patronal a este nuevo escenario que se presenta.

Vicente Andrés ha advertido de que la Comunidad "tiene una economía encogida" y ha perdido peso en el conjunto nacional. "Vamos menguando, cada vez tenemos menos peso", ha señalado el responsable de Comisiones, quien cree que, por lo tanto, "se pierde el tren del progreso en Castilla y León porque los otros van más deprisa y aquí el que se queda el último se puede que se quede en tierra".

Por eso ha insistido en que es la oportunidad para culminar un cambio de modelo productivo en Castilla y León, que ha pasado en cien años de ser una de las comunidades autónomas de mayor renta en agricultura y ganadería y ser líder a estar en el "furgón de cola" con una transición que "no se ha hecho bien".

"Castilla y León tiene terreno, tiene espacio, tiene naturaleza y cercanía también a los grandes núcleos, fundamentalmente como Madrid y todo el noroeste español, y eso que va a estar articulado por el Corredor Atlántico", ha apuntado.

FALTA DE "GANAS"

Sin embargo, cree que "no está suficientemente armado por parte del Gobierno, falta una idea de construir una nueva Comunidad, una nueva economía a partir de los fondos europeos que se van a recibir".

Pero, a su juicio, "no se hace con ilusión, no se hace con ganas", quizá porque no sea una propuesta del Gobierno de Castilla y León sino que llega de un Gobierno como el de España o de la UE. "Se va a perder una oportunidad, nosotros vamos a insistir y el Gobierno autonómico tendrá que dar también sus explicaciones cuando llegue el momento", ha aseverado.

Ésta es una de las líneas en las que trabajará el sindicato, en cuyo Congreso se ha apoyado la gestión de cuatro años liderada por Vicente Andrés con el 81 por ciento de los votos de los asistentes, lo que considera un "buen indicador" de la unidad interna del sindicato y del respaldo que tenido la dirección con las decisiones tomadas en estos cuatro años.

Otra de las líneas de trabajo, como primera fuerza sindical que ha recordado es en Castilla y León, es llevar derechos de forma transversal a toda la Comunidad en negociaciones con el Gobierno autonómico, pero siendo a la vez conscientes de que hay determinadas zonas, provincias o territorios que requieren soluciones "a la carta" porque tienen problemáticas concretas y potencialidades concretas que requieren actuaciones específicas.

Así, ha asegurado que van a ser "un vector importante" de la "heterogénea" Comunidad "con propuestas de refuerzo económico y social" y para ello han acordado continuar con su propuesta de Diálogo Social, de intervención en la política y la economía de la Comunidad como organización representativa.

"Porque creemos que también somos constructores de nuevos proyectos económicos, donde también exigimos nueva economía y hacemos propuestas políticas para la Comunidad", ha explicado.

SUBIDA SALARIAL

Una tercera cuestión que tienen entre sus objetivos es la negociación colectiva de los derechos laborales, en lo que son actores únicos a diferencia de los otros campos a los que se ha referido en los que se negocia y se aportan propuestas y reflexiones.

En el ámbito de la negociación, Vicente Andrés cree que es donde también han "armado una posición de fuerza" frente a la patronal y ha advertido de que no se puede seguir manteniendo salarios bajos porque eso no es un elemento de competitividad, sino "de pobreza".

Frente a ello, cree que son elementos de competitividad la inversión es la digitalización, la igualdad entre hombres y mujeres o la formación y la capacitación.

El líder de CCOO en Castilla y León cree que hay una necesidad de subir salarios y "tirar hacia arriba" de los mismos porque si la gente se marcha de la Comunidad es también por este motivo "Por lo tanto, esa actuación es preferente para nosotros", ha afirmado.