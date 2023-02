Andrés pide una declaración institucional en defensa del Estatuto y una expresa del PP

Cree que Mañueco está cometiendo "un error histórico tremendo" y ve difícil un acuerdo este año porque Vox no aceptará "ni una más"



VALLADOLID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios en la oposición a intentar establecer un "cordón democrático" en defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que, según ha lamentado, ha llegado a su 40 aniversario "en las peores de todas las condiciones imaginables", tras la entrada en el Gobierno y en la jefatura del Parlamento de Vox, "un partido que quiere liquidar la autonomía" y que, según ha reprochado también, "está arrastrando" al conjunto del Ejecutivo al "incumplimiento" de la norma básica de convivencia.

"Hay que insistir en un cordón democrático porque hay consensos básicos que no se pueden destruir en una tierra de acuerdos", ha reclamado Andrés que ha reiterado su llamamiento a los grupos en la oposición a que "intenten convencer" al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de la necesidad de establecer un "cordón sanitario" en torno al Estatuto de Autonomía que el sindicalista ve en situación "de riesgo total" en su filosofía y en su letra. "El Estatuto se tiene que cumplir y esas son unas mínimas reglas del juego que debe haber en Castilla y León", ha exigido.

Y tras admitir que UPL, que integra la mitad del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! no reconoce la autonomía de Castilla y León, Andrés ha insistido en su convencimiento de que el resto de los "partidos democráticos" --ha excluido a Vox de ese calificativo-- deberían ratificar y hacer una declaración institucional en defensa del Estatuto de Autonomía en un momento en el que, según ha lamentado también, están rotos todos los consensos, en alusión a la última falta de acuerdo para la concesión de la Medalla de Oro de las Cortes.

"Yo creo que en el espíritu de todos está eso; en el del PP está por ver si respetan el Estatuto", ha añadido. En este punto, ha ido más allá en sus peticiones y se ha dirigido en concreto a los 'populares' para recomendar que realicen su propia declaración en defensa del Estatuto de Autonomía con el objetivo de que los de Fernández Mañueco se pronuncien sobre si están de acuerdo con la norma básica de convivencia de la Comunidad "o si están canjeando eso por continuidad en el Gobierno".

Estos son algunos de los mensajes que ha trasladado el secretario autonómico de CCOO en una entrevista a la agencia Europa Press con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la norma básica de convivencia de la Comunidad que, según ha reivindicado, se aprobó por unanimidad en las Cortes españolas y se ha convertido en una norma "muy evolucionada" con un Catálogo de Derechos Sociales "impresionante", con la inclusión del Diálogo Social "como factor de cohesión económica y social" o con el reconocimiento a los problemas de la violencia de género.

"Es un Estatuto muy progresista y muy garantista en derechos y libertades", ha defendido Andrés, que se ha mostrado convencido de que Castilla y León tiene "un buen Estatuto" fruto de "una buena conquista" pero que, según ha lamentado, está en "en el peor de los escenarios" y "en riesgo real" de que no se cumpla ni su filosofía ni su letra.

"INCUMPLIMIENTOS MANIFIESTOS EN LOS ASPECTOS SOCIALES"

"¡Es una pena!", ha exclamado el dirigente de CCOO que ha analizado los "incumplimientos manifiestos" de los aspectos sociales del Estatuto de Autonomía y ha citado de forma expresa cinco artículos que "claramanente no se están cumpliendo". El primero sería el artículo 10, que regula el derecho de los trabajadores extranjeros, la integración social y laboral de los inmigrantes, y que, según ha criticado, han sido "laminados" por Vox, asunto que ya ha llegado a los tribunales.

A continuación ha citado el artículo 11 del Estatuto de Autonomía sobre el derecho a la participación en los asuntos públicos tras la "anulación" de los sindicatos a los que, según ha criticado también, no se ha reconocido en los presupuestos de 2023, los primeros de gobierno conjunto de PP y Vox, tras la supresión de la subvención nominativa cuando les "corresponde por ley", un hecho que también llegará a los tribunales y que está en estos momentos "en proceso administrativo previo".

En el caso del artículo 13 apartado 4 relativo a los derechos laborales que reconoce el derecho a la formación y a la orientación de los trabajadores y en el que ha incluido el Serla, Vicente Andrés ha cuestionado la "desaparición" de las partidas para formación para las que se han puesto, además, "condiciones inasumibles", y para los derechos de salud laboral.

A juicio de CCOO tampoco se está cumpliendo el artículo 14 sobre la protección a la mujer y la lucha contra la violencia de género tras haber sido "anuladas" las políticas de igualdad por parte de la Consejería de Industria que dirige Mariano Veganzones, de Vox.

Andrés ha hecho especial hincapié en el incumplimiento del artículo 16 del Estatuto que regula el Diálogo Social y sus principios rectores donde "no hay nuevos escenarios, no hay reuniones y no hay nada". "El Diálogo Social se está asfixiando por parte Mañueco. No nos contesta, ni hay contactos ni hay nada", ha reprochado para concluir que el PP ha "aceptado claramente" las condiciones de Vox para "eliminar a los sindicatos" de la vida pública.

"Es decir, ha tirado por el desagüe muchos años de construcción social que hemos hecho en Castilla y León", ha sentenciado Andrés que ha desvelado que el sindicato está intentando llegar a un encuentro con el presidente de la Junta a través de algunos consejeros. "No puede aceptar las condiciones de Vox", ha advertido y ha recordado al Partido Popular que incluyó la defensa del Diálogo Social en su programa electoral.

"El PP no puede esconderse, no puede ceder a las pretensiones de Vox, está cometiendo un error histórico tremendo Mañueco", ha sentenciado el líder de CCOO que ha lamentado los "negativos" efectos de las "peleas" de presidente de la Junta, primero con Ciudadanos, su primer socio de Gobierno, y ahora con Vox, con el resultado de desaprovechamiento de los fondos europeos.

Preguntado sobre si ha hablado con el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, sobre la deriva del diálogo social en Castilla y León que impulsó el del PP, Andrés ha asegurado que no han mantenido una conversación al respecto y ha considerado que Herrera es "un hombre muy respetuoso con sus sucesores". "Sus opiniones yo no las conozco aunque me las imagino", ha afirmado para añadir: "A los hechos nos remitimos, no hay Diálogo Social y estamos en los tribunales porque no hay Diálogo Social".

En este punto, ha anunciado que la patronal y los sindicatos irán el 9 de marzo a Ginebra para defender el Diálogo Social en Castilla y León, una cita que tendrá lugar cuatro años después de la expedición que les llevó también a ciudad suiza hace cuatro años de la mano entonces de la Junta para exponer un modelo que Organización Mundial del Trabajo (OIT) etiquetó "como el mejor modelo" y como "el modelo más potente de concertación" reconocido como "una de las herramientas y de las riquezas de Castilla y León".

Andrés ha considerado "difícil" que este año se pueda alcanzar un nuevo acuerdo del Diálogo Social ya que Vox, "que marca la agenda", no permitirá a Fernández Mañueco la foto de un acuerdo. "Estuvieron trabajando y peleando hasta no poder más por evitar el acuerdo de los forestales de este verano", ha desvelado y ha asegurado que el socio de Gobierno de Mañueco presionó internamente para que la Consejería de Medio Ambiente, que gestiona el PP, no firmase "un acuerdo necesario" para desplegar el operativo todo el año. "Ahí hubo pie en pared por parte de Vox y finalmente tuvieron que aceptar pero no creo que le vayan a aceptar ninguna más", ha sentenciado.