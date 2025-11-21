Ángela de Miguel destaca el trabajo y el "importante compromiso" de las empresas españolas por la igualdad

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, junto a Esperanza Vázquez, gerente de Servicios Sociales de la Junta y Leticia Mingueza, presidenta de ATA atienden a los medios antes de participar en el Foro 'Mujeres que lideran' - EUROPA PRESS

La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha resaltado el "enorme talento femenino" que tiene Castilla y León y ha destacado el "importante" compromiso de las empresas españolas con la igualdad entre hombres y mujeres, porque España "siempre se encuentra en los cinco primeros puestos en los rankings mundiales" en los diferentes indicadores que existen en este ámbito.

Lo ha hecho en el marco de su participación en el quinto foro 'Mujeres que lideran' que se ha celebrado este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes donde ha destacado este tipo de iniciativas para poner en valor el hecho de que las mujeres "ya están en muchos puestos de dirección", una realidad que "hay que poner en valor porque las jóvenes tiene que ver que es posible llegar a los cargos directivos".

"Es verdad que queda camino por recorrer, pero las empresas españolas están convencidas de la necesidad de la igualdad de oportunidades", ha remarcado, porque la "diversidad permite mejorar la competitividad y al final mejorar la riqueza que todos queremos para Castilla y León y para España".

Precisamente, De Miguel ha hecho referencia a los obstáculos y retos que se ha encontrado a lo largo de su carrera profesional al haber liderado organizaciones empresariales con una base "fundamentalmente masculina", donde ha contado con el apoyo de los hombres que han "apostado" por ella.

En este sentido, la máxima responsable de Cepyme ha destacado la importancia de que las mujeres sientan que puedan ocupar estos cargos "perfectamente y ser uno más", porque al final si se hace de esta manera "los hombres y el resto de las personas que forman parte de las organizaciones" verán a las mujeres "como una más".

A este respecto, ha hecho referencia a los retos a los que se ha enfrentado como pyme, pues las pequeñas y medianas empresas "caen y se levantan" por su "gran capacidad de resiliencia para superar los obstáculos con creatividad e innovación", que son las características generales que definen a cualquier empresa.

"Porque las cosas no siempre son fáciles, no es una carrera lineal, pero desde luego es apasionante enferntarse a retos cada día y cada vez que se superan genera mucha satisfacción y felicidad", ha expresado.

La presidenta de ATA Castilla y León, Leticia Mingueza, ha destacado la participación de "lujo" de Ángela de Miguel en este foro que se enmarca en la colaboración de CEOE y la Junta en programas que impulsan el liderazgo femenino y la promoción de las mujeres dentro del ámbito empresarial.

También se ha referido al programa 'Lideramos' que ayuda a las mujeres a promocionar dentro de sus puestos directivos en el ámbito empresarial, que ha concluido la edición de este año con "mucho éxito" y ha alcanzado ya las 200 mujeres participantes.

En lo que respecta al foro que se ha organizado este viernes en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid los asistentes van a tener la oportunidad de hablar con la máxima responsable de Cepyme y conocer su visión sobre la igualdad y la necesidad de referentes femeninos en el ámbito empresarial en la Comunidad Autónoma.

"Ángela es un gran referente para todas las mujeres castellanoleonesas y ahora también a nivel nacional", ha remarcado la presidenta de ATA.

Por su parte, la gerente de Servicios Sociales del Ejecutivo autonómico ha hecho énfasis en el "placer" que supone poder contar con De Miguel en este foro enmarcado en el programa liderado por CEOE Castilla y León.

A este respecto, ha asegurado que la Administración autonómica "siempre ha apoyado la igualdad en el ámbito laboral y empresarial entre mujeres y hombres", un punto en el que ha detallado que se han desarrollado e impulsado en los últimos años una serie de programas para potenciar este aspecto.

Entre estas iniciativas se ha referido al programa 'Empresas por la igualdad' al que se han sumado diversas compañías con protocolos específicos en la materia para apostar por la igualdad.

En la misma línea, ha destacado que la Junta impulsa otros programas para promocionar la carrera profesional de las mujeres, porque "no se puede perder el talento de la mitad de la población, que son las mujeres de Castilla y León".

"Numerosos estudios dicen que los equipos diversificados producen mejores resultados, eficacia y productividad en las empresas, con lo cual seguimos apostando con programas para incentivar a las empresas que promocionen a las mujeres", ha expresado, para después detallar que el liderazgo de las mujeres se cifra en un 38 por ciento en el ámbito laboral.