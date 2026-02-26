ANPBA presenta alegaciones contra la declaración del 'Toro Jubilo' como BIC

Archivo - Imagen del Toro Jubilo del año 2015 - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado alegaciones contra la declaración del festejo del 'Toro Jubilo' de Medinaceli (Soria) como Bien de Interés Cultural (BIC).

El colectivo ha presentado sus alegaciones a través de un exhaustivo escrito que delinea y plasma los motivos jurídicos y técnicos por los que considera que la Junta debe archivar el expediente para que no sea declarado BIC, al entender que es un espectáculo en el que colisionan, chocan, dos principios jurídicos básicos cuyo cumplimiento es exigido por las leyes a las Administraciones Públicas: por un lado, el deber de fomentar la cultura pero, por otro, el deber de proteger el bienestar animal, pues se trata de un "bien jurídico protegido" por la normativa interna, el Código Civil, y el Derecho de la Unión Europea (UE), sobre el principio de que un animal es un "ser vivo dotado de sensibilidad" y las Administraciones están obligadas a proteger ese bien jurídico.

Sin embargo, ANPBA denuncia que, en el 'Toro Jubilo' de Medinaceli, el bienestar animal es profundamente vulnerado porque los animales utilizados, año tras año, son sometidos a "sufrimientos inimaginables, tanto físicos como psíquicos, como han demostrado diversos informes veterinarios, sangran por la boca, les atan en la cabeza un artilugio con dos grandes bolas de estopa empapadas de alquitrán y aguarrás a las que prenden un fuego enorme que envuelve sus cabezas y les quema las astas cuando los animales sacuden la cabeza a un lado y a otro, mientras mugen de miedo y desesperación".

Asimismo, en su escrito de alegaciones, ANPBA centra gran parte de su estrategia en demostrar, como así lo hace, que existe una gran cantidad de errores, históricos y de descripción, en la "Resolución" por la que se inicia el expediente de declaración, publicada en el Boletín oficial de Castilla y León (BOCYL) en 2025 y, posteriormente, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2016.

ANPBA mantiene que ha demostrado que el 'Toro Jubilo' no reúne los requisitos que establece la Convención de la UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural. Asimismo, pone en tela de juicio la "provisión de 1510" citada en la Resolución porque en ella se habla de un toro pero no se especifica que llevara fuego en la cabeza, lo cual es un dato sustancial.

También resalta ANPBA el absurdo de que la "Resolución" se remonte a la "Batalla de Helike", del tercer siglo antes de Cristo, porque los animales utilizados en esa batalla, sin contar con que no se trata de datos históricos sino de leyenda, en realidad no eran 'toros' sino bueyes, como relatan algunos historiadores, además del hecho de que la batalla no tuvo lugar en Medinaceli.

También alega ANPBA en contra de los invocados toros de la India o Egipto citados en la "Resolución", porque en ninguno de esos lugares hubo toros de fuego y, además, nada tendrían que ver con Medinaceli. Asimismo, ANPBA contradice que el festejo "dure menos de una hora" como asegura la "Resolución, y buena prueba de ello es que el 'Toro Jubilo"' de 2025, de nombre 'Emboscado', sufrió dos horas y media de "tormentos", hasta que se le apagaron las antorchas, como demuestra un documento remitido por la Junta al presidente de ANPBA, en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública (SAIP).

Asimismo, en el escrito de alegaciones se esgrime una ingente cantidad de documentos históricos atribuidos al 'Toro Jubilo', pero que hacen referencia a otro tipo de festejos realizados en Medinaceli en tiempos pasados, como "corridas de novillos" y "vacas", documentos que la Junta de Castilla y León remitió, en 2021, al presidente de ANPBA, en otra solicitud de acceso a la información pública.

Por todo ello, ANPBA ha solicitado al director general de Patrimonio Cultural de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Prieto, que se dicte Propuesta de resolución por la que se acuerde el archivo del presente expediente y no se proceda a la declaración de bien de interés cultural (BIC) de carácter inmaterial del 'Toro jubilo' de Medinaceli (Soria).