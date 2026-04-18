Antonio Resines traslada un cariñoso mensaje a los sanitarios por el Covid durante el rodaje de un corto en Valladolid

1079201.1.260.149.20260418131433 El Actor Antonio Resines Ha Lanzado Un Cariñoso Mensaje A Los Sanitarios Y A Las Personas Que Tienen Covid Persistente A Través De Un Vídeo En El Que Ha Estado Acompañado Por El Alcalde De Valladolid, Jesús Julio Carnero - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Resines ha lanzado un cariñoso mensaje a los sanitarios y a las personas que tienen Covid persistente a través de un vídeo en el que ha estado acompañado por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, con motivo de la grabación del cortometraje 'Nadie' en la ciudad.

"Los dos lo pasamos francamente mal con el Covid pero aquí estamos dando guerra cada uno a lo suyo", ha expresado el intérprete a través del vídeo difundido en redes sociales, en el que ha mandado un abrazo a todos los trabajadores de la sanidad y a quienes padecen Covid persistente.

Asimismo, ha expresado su deseo de que las autoridades "se pongan a ello para que se solucionen estos problemas, que es difícil, pero hay que intentar solucionar".

Por su parte, el regidor de la capital del Pisuerga, que también atravesó el Covid, ha puesto en valor el trabajo de los sanitarios y ha agradecido las palabras del actor, un "ánimo" que han expresado desde lo "más profundo" de sus corazones.

Además, ha subrayado que Valladolid es un "escenario maravilloso" para el cine al contar con talento, patrimonio y un entorno único que "abraza e impulsa" la producción audiovisual local.