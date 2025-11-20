Anulado el examen de Policía Local de Valladolid tras constatar que un enunciado coincidía con un ejercicio de academia

VALLADOLID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que el órgano de selección del proceso selectivo para la provisión de 13 plazas de agente de la Policía Municipal ha acordado anular el segundo ejercicio de la prueba de conocimientos realizado el miércoles tras constatar que parte del enunciado del supuesto práctico "coincidía literalmente" con un material elaborado por una academia de preparación de oposiciones, difundido el pasado mes de agosto, lo que podría suponer un "perjuicio para la igualdad de oportunidades entre aspirantes".

El tribunal calificador ha confirmado que los sobres con los ejercicios realizados no han sido abiertos y permanecen custodiados, firmados y precintados, con lo que se garantiza la integridad del proceso.

Con el fin de preservar los principios de igualdad, mérito y capacidad, el órgano de selección ha acordado convocar nuevamente a los aspirantes para la repetición del segundo ejercicio en próximas fechas, que serán determinadas en la reunión prevista para el 24 de noviembre.