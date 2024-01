Anuncio de corte de luz en el Serla por impago de la factura

VALLADOLID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) de Castilla y León podría quedarse sin luz tras recibir una notificación de la empresa suministradora en la que apremia el abono de la factura correspondiente antes de este miércoles, 31 de enero, según denuncia el sindicato CCOO.

Si se diera esta circunstancia, se impediría el funcionamiento del servicio porque ni siquiera se podría encender un ordenador. Además, las personas trabajadoras del Serla tampoco podrán cobrar la nómina del mesde enero, después de que la de diciembre y la paga extraordinaria se abonaran con retraso.

No son las únicas deudas pendientes, sino que también siguen sin abonarse otros gastos corrientes como la factura de telefonía, el servicio de limpieza o el alquiler del local, apunta el secretario de Acción Sindical de CCOO en Castilla y León, Fernando Fraile, quien añade que las aportaciones económicas que viene realizando la Junta a través de la Consejería de Empleo son "insuficientes, es decir, pan para hoy y hambre para mañana".

El sindicalista lamenta que la línea de actuación del departamento de Mariano Veganzones pone al pie de los caballos al Serla, "que necesita estabilidad".

Recuerda que ya no se puede cumplir con la obligación de notificar las citaciones de los conflictos individuales a las partes (empresas y trabajadores) y desde el día 22 de enero no se celebran las mediaciones previas a la vía judicial, sólo se certifica que no se han podido realizar.

Desde CCOO se denuncia que sigue sin aprobarse la orden que habilitará una partida de 400.000 euros para 2024, la misma cantidad que en 2023, "que como ya ha quedado constatado es totalmente insuficiente teniendo en cuenta que el presupuesto de gasto para este ejercicio es de 860.000 euros", denuncia Fraile.