Aparicio (CEOE CyL) ve necesaria "muchísima" inyección de liquidez en 2021 y pide al Gobierno que ponga de "su bolsillo"

VALLADOLID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE CyL), Santiago Aparicio, considera necesaria "muchísima" inyección de liquidez para las empresas en este año 2021 para salir adelante dada la actual crisis derivada de la pandemia y ha pedido al Gobierno central que ponga "de su bolsillo".

Santiago Aparicio, en declaraciones a Europa Press, ha advertido de que es necesaria esa liquidez, pero no que llegue a través de préstamos, dado que no pueden seguir endeudándose tras un año "para olvidar", que ha sido "total y absolutamente inédito" y que ni en su "imaginación y sueños" podían vislumbrar.

"Era totalmente inconcebible en la mentalidad nuestra encontrarnos un año como éste", ha señalado el presidente de la patronal castellanoleonesa, quien ha asegurado que la pandemia ha hecho a la economía un "agujero importante", con una bajada del Producto Interior Bruto (PIB) que estima puede llegar al 12 o 12,5 por ciento y del que cree que el año que viene se recuperará "parte", quizá "la mitad".

Así, cree que no se llegará a la situación de partida del 13 de marzo antes de la pandemia hasta finales de 2022, cuando podría alcanzarse niveles de 2019, aunque ha aclarado que todo dependerá también de los rebrotes, la eficiencia de la vacuna o de que las mutaciones del virus puedan causar trastornos.

"Pero con todo ese cóctel el crecimiento va a ser muy muy asimétrico, sin unos parámetros claros, va a depender mucho de cómo se haya actuado con los sectores más perjudicados", ha agregado el presidente de la patronal castellanoleonesa, quien ha incidido en que estos son los relacionados con los servicios, desde hostelería y comercio hasta gimnasios y cultura, que dependerán de los planes de choque que se pongan en marcha.

Así, ha apuntado que las medidas propuestas hasta ahora sólo benefician a una pequeña parte de los empresarios como los de la hostelería, algo que no ve "razonable" porque lo necesario es un plan de choque para todo el sector. "Porque si nadie lo remedia se habrá perdido un tercio empresas", ha avisado.

Ante este panorama, Santiago Aparicio ve 2021 un año "muy complicado" en el horizonte y ha asegurado que se va a necesitar "muchísima inyección de liquidez", pero no a través de préstamos o créditos, que no han resuelto nada y hay que devolver.

"No nos podemos seguir endeudando porque al final nos vamos a arruinar con tanto endeudamiento e incluso es posible que no nos lo den y, al final, caigamos por nuestro propio peso porque no nos hemos podido sostener con unos ingresos que prácticamente son el 80 por ciento menos en el mejor de los casos que el año pasado", ha agregado.

El presidente de CEOE CyL ha insistido en que 2021 es un año "complicado" y, "si no se remedia con planes de choque", va a haber muchos cierres de empresa y concursos de acreedores, lo que supone que al final va a haber mucha pérdida de puestos de trabajo e incluso muchas de las personas que ahora están en expedientes de regulación temporales (ERTE) van a pasar directamente a ERE "porque las empresas no van a poder aguantar y subsistir".

APOYO DEL GOBIERNO

Por ello, ha reclamado un plan de choque "importante", con inyección de liquidez, como ha hecho, ni siquiera Alemania, sino Francia, que ha dado 10.000 euros a las empresas más pequeñitas y hasta 200.000 a las más grandes en el sector de la hostelería fundamentalmente y en otros sectores planes de choque que vienen a paliar en parte esa pérdida que se ha sufrido este año.

"Al final es una cadena que afecta a todo, incluso a los productores del sector primario, desde ahí a la industria, la logística, estará todo muy afectado y va a ser un año muy difícil, complicado, en cuanto a lo económico, este año ha sido muy duro (2020), durísimo en cuanto a la pandemia y el año que viene (2021) va a ser muy duro en cuanto a lo económico y a lo social", ha añadido.

Por ello, ha pedido al Gobierno que no haga "dejación de funciones" como hasta ahora y ponga de "su bolsillo" porque no lo ha hecho y ha incidido en que en Castilla y León el plan para la recuperación es insuficiente y la Junta es consciente de ello e irá sacando nuevas partidas dentro de sus posibilidades, pero ha aclarado que para dar a 50.000 o 60.000 empresas una cantidad de 1.000 o 1.500 euros se tiene que gastar 400 millones.

"Palía pero no soluciona el problema, tiene que apostar claramente, como en el resto de países, el Gobierno central, pero hace dejación de funciones, se quita del medio en cuanto puede", ha aseverado Aparicio, quien ha recordado que en muchas ocasiones ha dejado las cosas en manos de las comunidades autónomas.

Así, ha agregado que lo único que ha puesto el Ejecutivo central es el aval a los créditos ICO, "pero no ha puesto un solo euro de su bolsillo".

"Si se analiza por parte de todo el mundo, el Gobierno no puesto un euro de las arcas públicas para tratar de revertir la situación. No ha puesto un euro, han sido las comunidades, ayuntamientos o los propios propietarios de inmuebles, luego sí, avala créditos ICO, pero no se puede saber cuál va a ser el impagado", ha afirmado el presidente de CEOE CyL, quien ha asegurado que los empresarios son consecuentes y "van a pagar hasta el último euro" aunque dejen de pagar otras cosas. "Creo que realmente el gobierno podía hacer un esfuerzo importante para paliar y hacer planes de choque para estos sectores", ha reiterado.