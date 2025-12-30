Aportación de 4,6 millones a Somacyl para obras de eficiencia en dos residencias de mayores en León y Benavente

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión de una cantidad de 4.605.576 euros a Somacyl para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en residencias de mayores en León y Benavente (Zamora).

Según han señalado fuentes de la Junta de Castilla y León en un comunicado, estas acciones se enmarcan en el Programa Castilla y León FEDER 2021-2027.

La aportación permitirá financiar la rehabilitación energética e integración de energías renovables en las residencias de personas mayores de León y Benavente (Zamora), dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Entre las actuaciones previstas, se incluye la mejora de las envolventes térmicas de los edificios, incluyendo fachadas, cubiertas y carpinterías; y la sustitución de las actuales calderas de gas natural por calderas de biomasa.

Estas acciones se enmarcan en el Programa Castilla y León FEDER 2021-2027, cofinanciado por Fondos Europeos, y permitirán un incremento de la eficiencia energética y una reducción mínima del 30 por ciento de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero respecto a la situación previa.