Aproados 360.000 euros para construir un punto limpio en Sariegos (León)

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 362.334 euros destinada a la aprobación del gasto de un expediente de contratación de obras relativo a la redacción del proyecto técnico y la construcción de punto limpio de recogida selectiva en la localidad de Azadinos, término municipal de Sariegos, provincia de León, para la recogida, clasificación, almacenaje y gestión de residuos urbanos procedentes de poblaciones de todo el municipio: Azadinos, Carbajal de la Legua, Pobladura del Bernesga y Sariegos.

El punto limpio de recogida selectiva se ubicará en una parcela de titularidad municipal, en Azadinos. Se distribuirá en un nivel con tres zonas diferenciadas: una para el vertido de residuos pesados o voluminosos en contenedores de gran capacidad; una segunda zona con marquesinas en las que se ubicarán contenedores de baja capacidad; y una tercera zona en la que se podrán ubicar contenedores tipo iglú para la recogida de vidrio, envases ligeros domésticos, ropa, papel y cartón.

Además dispondrá una pequeña caseta de control, para la inspección y gestión de la planta. El recinto dispondrá de cerramiento perimetral, instalación de alumbrado exterior, así como de un circuito de vigilancia mediante cámaras, ha añadido.