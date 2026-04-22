Aprobada la adjudicación de la explotación del Puerto Seco de Salamanca por 25 años a Tracción Rail, del Grupo Azvi

SALAMANCA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de la sociedad mercantil local Zona de Actividades Logísticas de Salamanca (Zaldesa) ha aprobado la adjudicación de la explotación de la Terminal Intermodal Ferroviaria (Puerto Seco) por el plazo máximo de 25 años a Tracción Rail S.A. U. que forma parte del Grupo Azvi.

El Puerto Seco es una infraestructura estratégica que busca "consolidar a la provincia como un referente logístico en la red intermodal nacional e internacional", según ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, Tracción Rail S.A.U. es un operador ferroviario de mercancías español, con casi veinte años de experiencia en el sector y pertenece al Grupo Azvi, que cuenta con más de un siglo de trayectoria y en estos momentos desarrolla proyectos en Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos y Oriente Medio.

Aunque el concurso contemplaba varias opciones en cuanto al periodo de gestión se refiere, la adjudicataria ha optado por el plazo máximo de 25 años, lo que conlleva un compromiso de inversión adicional de aproximadamente 5 millones de euros, que se destinará a incrementar la capacidad de almacenamiento para graneles del Puerto Seco en 36.000 metros cúbicos.

Esto sumado a lo ya previsto, hace que la terminal vaya a contar con una capacidad total de almacenamiento de graneles de 54.000 metros cúbicos, según ha precisado el Consistorio salmantino.

Asimismo, la adjudicataria deberá abonar a Zaldesa un canon fijo anual cercano a los 40.000 euros y un canon variable que se determinará en función del volumen de mercancías gestionadas.

El siguiente paso será la constitución por parte de Tracción Rail S. A. U. de una sociedad anónima con sede en Salamanca que permitirá la entrada de inversores o asociaciones de inversores que puedan aportar tráficos a la terminal.