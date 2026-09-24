Aprobada la convocatoria de 'majos', 'majas' y centenarios de 2026 con motivo del patrón San Frutos (Segovia)

SEGOVIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Segovia ha aprobado la convocatoria dirigida a los nuevos 'majos' y 'majas' de la ciudad, así como a las personas centenarias, con motivo de la festividad de San Frutos, patrón de la capital segoviana.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Festejos Patronales, ha informado de que el acto de Recibimiento y Bienvenida a los nuevos segovianos y segovianas se celebrará este año el lunes 26 de octubre, a las 13.30 horas, en la Sala Blanca de la Casa Consistorial.

La iniciativa, que el Consistorio ha calificado de "entrañable", está dirigida a todas aquellas personas que se hayan empadronado en Segovia a lo largo de 2026. Durante la ceremonia, los nuevos vecinos y vecinas recibirán el tradicional diploma que les acredita como 'majos' y 'majas' de Segovia 2026, además de una escarapela simbólica que representa su incorporación a la comunidad local.

El Ayuntamiento ha explicado que ambos términos constituyen un localismo muy arraigado en el habla de la ciudad, con el que tradicionalmente se ha distinguido a quienes pasan a formar parte del censo segoviano.

El acto volverá a incluir un reconocimiento especial a los vecinos y vecinas centenarios de la ciudad. El Consistorio ha destacado que estas personas son "testigos vivos" de la historia de Segovia y de sus transformaciones a lo largo de las décadas, motivo por el cual recibirán un homenaje institucional por parte del Ayuntamiento.

Desde el gobierno municipal han detallado que las personas interesadas en participar en esta iniciativa, ya sea en calidad de nuevos empadronados o de centenarios, deberán facilitar sus datos, o los de sus familiares, a través del correo electrónico cultura@segovia.es.

El Ayuntamiento ha indicado asimismo que cualquier duda o solicitud de información adicional puede resolverse a través del teléfono 921 46 67 06, habilitado por la Concejalía de Cultura.

En la edición del año pasado, el homenaje como centenario recayó en Rafael Escobar Arejula, que acababa de cumplir 100 años y recibió el reconocimiento de manos del alcalde de Segovia, José Mazarías. En aquella misma convocatoria, el Ayuntamiento homenajeó a 16 nuevos vecinos y vecinas, que recibieron sus respectivos diplomas y la escarapela acreditativa.

Entre las personas distinguidas figuraban vecinos y familias de distintas edades y procedencias, llegados de Ecuador, Japón, Madrid, Murcia, Bilbao y León, que por diferentes motivos decidieron establecer su residencia en la capital segoviana.

El Consistorio ha subrayado que la convocatoria de "majos", "majas" y centenarios se enmarca en el programa de actos con que Segovia celebra cada año la festividad de San Frutos, y que combina la tradición local con iniciativas de carácter social e integrador. La aprobación de la Junta de Gobierno Local ha puesto en marcha el plazo para que los interesados puedan inscribirse antes de la celebración del acto, fijado para el 26 de octubre.

La aprobación de esta convocatoria se ha producido en el marco de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, que ha dado luz verde también a otros asuntos de calado municipal.

Entre ellos, el órgano de gobierno ha aprobado la certificación número 8 y final de las obras del proyecto de eco-rehabilitación de la muralla de Segovia y el acceso al adarve en el entorno del Acueducto, así como el expediente de contratación para la adquisición de un vehículo autoescala destinado al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento.

Asimismo, se ha aprobado el abono de la subvención concedida a la Asociación de Periodistas de Segovia para respaldar la XLI edición del Premio de Periodismo 'Cirilo Rodríguez' en 2026.