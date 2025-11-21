Aprobada la licitación de la remodelación de cubiertas del Polideportivo Pisuerga por algo menos de 1,1 millones

Intervención de urgencia realizada en los últimos días en la cubierta del polideportivo Pisuerga de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El Consejo Rector de la Fundación Municipal de Deportes (FMD) ha dado luz verde en una sesión extraordinaria y urgente al inicio de la licitación de las obras de remodelación de las cubiertas de Polideportivo Pisuerga, mediante un procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto inicial de 1.073.555 euros.

Según ha destacado la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, en un comunicado recogido por Europa Press, de esta manera se "acabará con el problema histórico y estructural que ha padecido esta instalación, desde hace 40 años" y que hace 20 días provocó la suspensión de un partido de la 2ª FEB de baloncesto entre el UEMC Valladolid y la Cultural y Deportiva Leonesa.

El objeto de este contrato, impulsado por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes, se basa en la necesidad de sustituir la cubierta del Polideportivo Pisuerga, por los problemas de estanqueidad que padece en la actualidad, y que con la persistencia de filtraciones pueden afectar a elementos estructurales o de cerramiento que incrementarían el coste futuro de reparación.

Esta intervención se llevará a cabo en un total de sobre 6.889 metros cuadrados y consistirá en una sobrecubierta con paneles tipo sándwich.

La actuación se enmarca en las competencias municipales de mantenimiento y equipamientos públicos y el presupuesto base de licitación asciende a 1.073.555 euros, IVA incluido, pese a que hace unas semanas la concejal de Participación Ciudadana y Deportes habló de un coste algo superior, de "1,3 millones de euros".

Martínez ha añadido que la reparación de las dos cubiertas del Pisuerga es "lo más urgente para acometer", por lo que ha justificado que se deja "para un futuro" la posibilidad de instalar placas fotovoltaicas en la cubierta, que se incluía en las previsiones anteriores de esta actuación.

El plazo de ejecución es de 16 semanas, y la actuación se considera "absolutamente prioritaria" por parte del Ayuntamiento, que por el momento no ha dado una previsión del momento en el que podrían iniciarse las obras, tras el proceso de licitación, la adjudicación, firma del contrato y replanteo.

Martínez ha incidido en que el equipo de Gobierno ha dado hoy "un paso definitivo para solventar un problema histórico así como la dejadez del anterior equipo de Gobierno", formado por PSOE y VTLP.

Ahora, ha apostillado, los socialistas "purgan su culpa" al haber votado a favor de la licitación en el Consejo Rector de este viernes.

La edil del PP ha incidido en que era "prioritario solventar de manera urgente" la situación de las cubiertas, pero "sin perder de vista" que las necesidades de la FMD son muchas y también es necesario acometer a la mayor brevedad posible, por ejemplo, la remodelación de las cubiertas de Canterac", que como ha insistido Martínez, fue "abandonada" por el anterior equipo de Gobierno.

Se ha recurrido al procedimiento abierto simplificado, conforme se establece en el artículo 159 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), con tramitación urgente, con el fin de garantizar la estanqueidad de la cubierta y restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y funcionalidad de la instalación, y anticipada, para así agilizar los trámites dada la urgencia de la tramitación del expediente.

ANTECEDENTES.

Fuentes municipales relatan en el comunicado los "más de 40 años de antigüedad del citado polideportivo" y las "innumerables reparaciones puntuales realizadas a lo largo de estos años en la cubierta y los evidentes problemas de estanqueidad padecidos en la actualidad".

Por ello, aseguran que "en octubre de 2024", la Fundación Municipal de Deportes solicitó estudio técnico a INCIDEC Ingeniería y Arquitectura S.L. para el diagnóstico, detección de patologías y propuesta de intervención en dicha cubierta. El 21 de febrero de 2025, se emitió un informe técnico que concluyó la necesidad de sustituir la cubierta al completo, al no caber ya más reparaciones puntuales sobre la existente.

Para ello se planteó la redacción del proyecto de ejecución correspondiente.

Según decreto 2025/148 del 29 de abril de 2025, se adjudicó la redacción del proyecto de sustitución de esta cubierta a '1ª Ingenieros S.L'. El pasado 24 de julio fue entregada la primera versión del mismo y en la fase de supervisión se detectaron varias deficiencias que debían ser subsanadas, de manera que la versión definitiva del proyecto se entregó el 5 de noviembre. El día 7 de noviembre se emitió el informe de supervisión favorable.

INTERVENCIÓN PREVIA EN EJECUCIÓN ACTUALMENTE

El Ayuntamiento recuerda que el polideportivo acoge de forma habitual entrenamientos y competiciones de baloncesto, fútbol sala y otras disciplinas, y hay determinadas actividades deportivas que, advierten, "no se pueden trasladar a otras instalaciones, dadas las singularidades que posee el Pisuerga".

Por este motivo, se ha llevado a cabo en los últimos días una actuación localizada sobre unos entre 600 y 800 metros de la cubierta, con una imprimación de pintura plastificada, "que pueda paliar, o al menos minimizar, alguna de estas goteras".

Sin embargo, el Ayuntamiento explica que ya ha instalado un juego de canastas "oficiales" en el polideportivo Pilar Fernández Valderrama y ha realizado varias actuaciones más para que esta instalación, esté preparada para si fuera necesario trasladar a ella partidos que se debieran celebrar en el Pisuerga.