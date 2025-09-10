Aprobada una moción del PSOE para mejorar políticas activas de empleo con la oposición de PP y abstención de Vox

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes ha aprobado, con los votos en contra del PP y Vox, una moción socialistas para mejorar las políticas activas de empleo para corregir los "desequilibrios estructurales" del mercado laboral de Castilla y León.

El procurador y secretario del Grupo Parlamentrio Socialista, Pedro González, ha defendido la moción y ha reclamado la ejecución de la "totalidad" de los fondos destinados a políticas activas de empleo y asegurar su vinculación a programas con un impacto "contrastable" en la empleabilidad, tras lo que ha asegurado que en los últimos siete años no se han ejecutado más de 115 millones de los fondos estatales.

El socialista ha señalado la necesidad de realizar una evaluación anual independiente de estas políticas activas para medir resultados y su efectividad y "rendir" cuentas a la ciudadanía y tomar mejores decisiones. Además, ha solicitado también una comparecencia en las Cortes del titular de la Consejería responsable para que informe de su evaluación como muestra de "transparencia".

Asimismo, ha recordado la demanda de los agentes sociales de constituir "en el plazo más breve posible" la comisión acordada en el seno del Diálogo Social entre la Consejería de Educación y la Consejería de Industria a efectos de coordinación de las políticas activas de empleo.

Pedro González ha indicado que en todos los puntos de su moción se reclama "transparencia" porque "es necesario que se conozca en qué se emplea el dinero público y si cumplen los objetivos para poder modificar, corregir aquello que no funciona, que a la vista de los resultados es mucho".

Así, se ha referido a los datos de empleo, que reflejan que Castilla y León es la Comunidad que más autónomos pierde desde el año 2019, 20.000 en los últimos diez años y ha rechazado que se deba a la presión fiscal del Gobierno central como esgrime la Junta, cuando en otras comunidades la cifra crece. "No culpen a nadie de esa nefasta política. La culpa absolutamente la tienen ustedes, el Partido Popular", ha apostillado.

Además, el socialista ha apuntado el descenso de los contratos fijos en la afiliación y el aumento de la temporalidad, por lo que ha afirmado que la calidad del empleo que se crea en la Comunidad es peor que en el ámbito nacional.

RECHAZO DEL PP

El PP ha expresado su rechazo a la moción y su procurador Pablo Trillo ha criticado que el PSOE siempre se empeñe en "ver el lado oscuro de las cosas y plantear el aspecto negativo" y, aunque ha reconocido que la Junta no hace las cosas "perfectas", sí que se hacen "bien", y "más en esta materia".

Trillo ha defendido los resultados "palmarios" de julio con un récord de afiliación a la Seguridad Social en Castilla y León y el mantenimiento de los datos en un mes "nada propicio" como el de agosto, lo que ha recordado que es un "éxito" que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco no atribuía a las políticas de la Junta sino que decía que "era un mérito de todos", fundamentalmente de las empresas.

El PP ha solicitado votar por separado las peticiones y apoyar peticiones como la comparecencia de la titular de la Consejería para informar de la evaluación de resultados, la constitución de la comisión reclamada por los agentes sociales y publicar anualmente en la web d ela Junta un informe, pero en contra de las demás.

El rechazo a los anteriores puntos lo ha justificado en la buen marcha de los datos del paro gracias a lsa políticas de empleo que se desarrollan en la Comunidad, los datos que reflejan que la Comunidad es la quinta que más utiliza el servicio público de empleo de Castilla y León, se utiliza como la quinta comunidad autónoma que más lo utiliza y ha criticado las dificultades para contratar orientadores, de lo que ha culpado al Gobierno central, entre otras cuestiones.

Por otro lado, el procurador de UPL José Ramón García Fernández considera que la moción "en la práctica, no pasa de ser un catálogo de buenas intenciones" incapaz de resolver los verdaderos problemas de empleo de Castilla y León y ha incidido en que lo que genera empleo son empresas, inversiones, infraestructuras y condiciones para que los emprendedores "arriesguen" y no más oficinas y personal funcionario, por lo que ha culpado de la situación tanto al Gobierno central como al autonómico.

"Las promesas se acumulan y nunca se cumplen", ha señalado el procurador, quien ha recordado diversas infraestructuras que no se han llevado a cabo pese a los compromisos, algo que también considera que influye en el equilibrio territorial como en el caso de las paradas del AVE suprimidas. "Sin infraestructuras no hay atractivo para las empresas y sin empresas no hay empleo. Como ven, todo es voluntad política. Hablen con su ministro Puente, por favor", ha añadido.

El procurador, quien ha pedido garantizar la empleabilidad de los parados y no perpetuar el gasto fijo o blindar puestos en la Administración, ha reivindicado "menos trabas, más equilibrio territorial" y "repartir" el tejido industrial en toda la Comunidad, sobre todo en aquellas zonas "que se están vaciando, envejeciendo y empobreciendo" como El Bierzo.

DESPOBLACIÓN

A su juicio, el problema es que la gente se va, los jóvenes y las familias emigran porque no hay oportunidades, porque no hay infraestructuras ni servicios y cree que se necesita que los jóvenes recién formados es una empresa cerca de su casa que los contrate, que no dos "consejerías se reúnan para rellenar papeles".

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea también ha expresado el apoyo a la moción para evaluar este tipo de políticas y ha recordado que, cuando Ciudadanos estuvo en el Gobierno con el PP encargaron el primer informe externo de evaluación de políticas públicas de empleo a la Airef.

"Entendemos que las políticas activas de empleo son una preocupación que debía de alcanzar a todos los que estamos aquí", ha afirmado Igea, quien se ha dirigido al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a la hora de preguntar "qué no haría un padre por enccontrar empleo a su hijo", en alusión expresa a la autorización concedida por el consejero para la instalación de un macrovertedero en León vinculada a una empresa en la que su hijo figuraba como alto cargo.

En representación de Vox, Fátima Pinacho ha criticado la presentación de una iniciativa "bajo la falsa apariencia de pretenderse la gran panacea en la lucha contra el desempleo" y, aunque considera que podrían estar de acuerdo con algunas de estas cuestiones, ha segurado que los socialistas no saben cómo funciona la intermediación y las políticas activas de empleo en Castilla y León.

"Parece que ustedes piden algo, pero verdaderamente no piden absolutamente nada, por lo menos nada que sea eficaz, como no sea buscar el voto favorable del Partido Socialista o cubrir el expediente", ha agregado la procuradora, quien ha felicitado al PSOE y al PP por la "desastrosa gestión" en la que andan "entretenidos"

Pinacho ha cuestionado si lo que se propone es evaluar "políticas obsoletas en las que los procedimientos sancionadores se han dejado absolutamente de lado porque no se cumplen los compromisos de búsqueda activa de empleo, ni se sancionan los rechazos", lo que a su juicio son políticas "buenistas" que perjudican a los españoles.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, aunque cree que la moción podría ser "más ambiciosa" o entrar más a fondo en las diferentes problemáticas de las distintas provincias y comarcas de la Comunidad, considera que tiene un carácter social con propuestas necesarias para un colectivo "vulnerable" que precisa del apoyo de las administraciones.

Pascual ha coincidido en que Castilla y León arrastra desequilibrios estructurales que no se pueden "seguir ignorando" y ha incidido en la necesidad de garantizar que cada desempleado reciba una orientación laboral personalizada.