Aprobada la reducción del horario a docentes mayores de 55 años y el complemento de tutorías

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma del acuerdo para incorporar un complemento salarial por las tutorías y la reducción del horario lectivo para el personal docente mayor de 55 años de los centros públicos no universitarios de Castilla y León, que será suscrito en los próximos días.

El acuerdo desarrolla el acuerdo suscrito en septiembre de 2025 entre la Consejería de Educación y las organizaciones sindicales y es fruto de las negociaciones desarrolladas en la Mesa Sectorial de Educación. El preacuerdo fue suscrito el pasado 27 de julio por CSIF, ANPE y STECyL-i, recuerda la Junta a través de un comunicado.

La primera de las medidas reconoce económicamente la labor de los docentes de carrera, en prácticas o interinos designados como tutores en Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, aulas sustitutorias, centros de educación de personas adultas, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

El complemento tendrá efectos desde el 1 de septiembre de 2026 y se abonará en 14 pagas. Será de 20 euros mensuales durante el curso 2026-2027, 40 euros en 2027-2028 y 60 euros mensuales a partir de 2028-2029. Estas cantidades se actualizarán conforme a las variaciones que se establezcan en las sucesivas órdenes de retribuciones del personal de la Administración autonómica.

El acuerdo contempla, además, el compromiso de seguir trabajando en las "vías necesarias para una futura minoración de la carga lectiva del profesorado tutor".

La segunda medida establece una reducción progresiva del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años, cuya implantación se desarrollará en distintas fases.

La primera fase comienza este mismo curso 2026-2027 con la reducción de una hora o periodo lectivo para los docentes de 59 o más años. En el curso 2027-2028 se extenderá a quienes tengan 57 años y en 2028-2029 llegará a los docentes de 55 años.

Posteriormente, se incorporará una segunda hora o periodo lectivo de reducción para los docentes de 60 o más años en 2029-2030 y para los de 58 años en 2030-2031. Finalmente, desde el curso 2031-2032, los docentes de 60 o más años dispondrán de una tercera hora o periodo lectivo de reducción. Una vez completada la implantación, los mayores de 60 años podrán reducir tres horas o periodos lectivos; los mayores de 58, dos; y los mayores de 55, uno.

Para acceder a esta medida será necesario, entre otros requisitos, ser funcionario de carrera, en prácticas o interino con vacante o sustitución de curso completo y acreditar al menos 15 años de servicio en la enseñanza pública no universitaria. La reducción será reconocida de oficio por la Administración, aunque los docentes podrán desistir de ella anualmente.