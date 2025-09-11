Aprobadas actuaciones de restauración ambiental en 36 zonas húmedas de CyL

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado actuaciones de restauración ambiental en 36 zonas húmedas de Castilla y León, con cargo a fondos europeos.

Desde la puesta en marcha del programa Next Generation UE la inversión de la Junta en conservación y restauración de los humedales de la Comunidad supera los cinco millones, detalla a través de un comunicado.

En concreto, las actuaciones se abordarán en 27 Zonas Húmedas Catalogadas de Interés Especial ubicadas en la provincia de Ávila, siete humedales ubicados en la provincia de Soria y otros dos en la de Valladolid.

Esta inversión de 382.442 euros se une a la ya aprobada a finales de abril, que se elevó a más de 400.000 euros y que se está desarrollando en las provincias de León, Soria, Segovia y Palencia, sin olvidar otras actuaciones como las desarrolladas en el parque natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y Porto (Zamora) con una inversión próxima a los 250.000 euros o las que se están ejecutando en Burgos, donde destacan la restauración de hábitats higroturbosos con un presupuesto de 448.200 euros, ya a punto de concluir, o las actuaciones de conservación de la biodiversidad en las lagunas de Atapuerca cuya restauración se eleva a los 189.000 euros.

Además, se está trabajando en la restauración de dos lagunas emblemáticas de la Comunidad, se trata de la vallisoletana laguna de Tamariz con una inversión de 189.000 euros o la soriana de la Serna en Hinojosa de la Sierra con una ejecución que supera los 200.000 euros.