Aprobado el nuevo contrato de la ORA por ocho años defendido como "no recaudatorio" por el equipo de Gobierno

SALAMANCA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado en el Pleno ordinario de este viernes la adjudicación del nuevo contrato de la zona ORA, que tendrá una duración de ocho años, que podrán prolongarse por otro dos más y en 46,5 millones.

El contrato ha sido defendido por el equipo de Gobierno como "no recaudatorio" ya que el PSOE les ha acusado de "apostar por un sistema opaco y con afán recaudatorio".

La adjudicación ha salido adelante con el voto a favor del Grupo Municipal Popular y de los dos concejales no adscritos, mientras que el Grupo Municipal Socialista ha votado en contra.

El contrato mantendrá el servicio con la misma empresa concesionaria de los últimos años, hecho que ha sido muy criticado por el PSOE durante el debate. La concejal socialista María Sánchez ha denunciado que el contrato "beneficia a una sola empresa" cuando "la segunda oferta estaba 518.000 euros anuales por encima, una diferencia de cuatro millones en el conjunto del contrato", lo que ha cuestionado la eficiencia del modelo de gestión.

Por su parte, el concejal no adscrito Alejandro Pérez de la Sota ha votado a favor de la adjudicación al considerar que la información facilitada ha sido "suficiente" y que los criterios técnicos justifican la elección. Sin embargo, ha señalado los "problemas e incumplimientos" del contrato anterior" y ha reclamado una "vigilancia estricta" del actual para evitar que se repitan errores.

El concejal de Hacienda, Fernando Rodríguez, ha vuelto a recalcar durante el debate que el fin de la ORA es "ordenar el aparcamiento en zonas tensionadas" y ha destacado las novedades del contrato, como la sustitución de parquímetros, el pago por matrícula y app móvil, la ampliación de zonas reguladas. Además, ha asegurado que Salamanca tiene una de las ratios más bajas de plazas ORA de Castilla y León, la "antepenúltima" con 22 por cada mil habitantes, por debajo de ciudades "de tamaño similar" como Valladolid, y defendió que el modelo es similar al de León o Soria.