Aprobado el plan Territorial de Fomento de Segovia, que invertirá 89,2 millones en 85 municipios hasta 2030

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, el Programa Territorial de Fomento (PTF) para Segovia 2025-2030, una estrategia de desarrollo que engloba a 85 municipios --más del 40 por ciento de los que integran la provincia-- y contempla una inversión global de 89,17 millones de euros, destinada a impulsar el peso del sector industrial, fomentar el emprendimiento y lograr un desarrollo sostenible y equilibrado de la provincia.

Como ha recordado la Junta en un comunicado, el diseño del Programa Territorial de Fomento para Segovia es fruto de la colaboración interinstitucional y el consenso social.

Las medidas y la inversión global asignada al programa se materializan también a través del compromiso de varias administraciones, con una aportación global de 89,17 millones de euros. La Junta de Castilla y León asume el grueso de esta inversión, con una aportación de 84,67 millones de euros; la Diputación Provincial de Segovia desarrollará actuaciones por importe de 2,5 millones de euros, y el Ayuntamiento de Segovia ejecutará medidas por valor de 2 millones.

El ámbito territorial de actuación del PTF para Segovia es "el más amplio de los programas territoriales de carácter uniprovincial", con un 40% de los municipios de la provincia que engloban a más del 60% de la población.

El programa incluye al nordeste de Segovia con 57 municipios y el área funcional estable de Segovia, con 27 municipios, al que se añade Villacastín. La inclusión de cada una de estas áreas responde a necesidades distintas y fija objetivos concretos.

En el caso del nordeste de Segovia el objetivo principal es la industrialización, ya que se trata de una zona de carácter rural, con una ausencia estructural y objetiva de actividad industrial, que pretende corregirse con la aplicación de medidas centradas en el fomento del emprendimiento, el desarrollo de proyectos innovadores y el acceso a la vivienda.

En el área funcional estable de Segovia, que incluye la capital y su alfoz, se pretende el mejor aprovechamiento de su singular localización geográfica, bien comunicada y con acceso a recursos endógenos, que ya está registrando una fuerte demanda de suelo industrial para nuevos proyectos y ampliación de los existentes. El objetivo que se plantea para esta área es impulsar su proyección económica e industrial haciendo de la zona un nodo industrial de relevancia nacional, que contribuya al fortalecimiento industrial y empresarial del conjunto de la Comunidad

Finalmente, se incluye en el alfoz de Segovia el municipio de Villacastín ya que, a pesar de no pertenecer al área funcional estable, cuenta con suelo industrial disponible, de promoción pública y de titularidad de la Junta de Castilla y León, que debe mantener su condición de polo de atracción industrial.

El objetivo general del programa es favorecer e impulsar el peso del sector industrial en Segovia mediante la adopción de medidas singulares y diferenciadas.

Como objetivos específicos se plantea fomentar la industrialización con una amplia oferta de suelo industrial en condiciones competitivas; Impulsar el emprendimiento y el desarrollo de las empresas existentes; desarrollar medidas dinamizadoras que permitan aumentar el valor añadido de las actividades productivas; aprovechar los ejes de mayor proyección económica basados en los recursos endógenos del territorio; impulsar iniciativas que identifiquen a Segovia como un territorio atractivo para invertir; reforzar la colaboración y coordinación institucional entre administraciones, Grupos de Acción Local (GAL), agentes del Diálogo social, y restantes entidades; favorecer la implantación de empresas ligadas a la economía verde y circular; incrementar el esfuerzo en materia de innovación y desarrollo tecnológico (I+D+i); promover el desarrollo de actividades con potencial de crecimiento que contribuyan a la diversificación de la estructura productiva y del empleo; facilitar la financiación necesaria para que emprendedores y empresas puedan acometer sus proyectos en condiciones favorables y preferentes; impulsar el talento y una mayor cualificación del capital humano y fortalecer la capacidad emprendedora e innovadora Inversión histórica en suelo industrial y bonificación del 50%.

La mayor parte de los recursos, un total de 74,17 millones, se destinará a la urbanización y promoción de suelo empresarial hasta alcanzar una cifra cercana a los 3 millones de metros cuadrados de suelo industrial de promoción pública antes de finalizar el periodo de ejecución del programa.

Entre las principales actuaciones de este eje se encuentra una nueva actuación en la capital segoviana, La Costanilla, con un presupuesto de 27 millones, que ocupará una superficie de 581.400 metros cuadrados.

Se actuará también en el Polígono Industrial Los Hitales (Bernuy de Porreros), que se encuentra en fase de desarrollo y comercialización con una inversión de 23,5 millones y una superficie de más de un millón de metros cuadrados.

Igualmente, está prevista la ampliación del Polígono Industrial Las Mangadas en Abades, en el que ya se han invertido 11,2 millones.

Como medida de impacto directo para atraer inversiones y lograr el asentamiento industrial y empresarial en estos espacios se aplicará una bonificación del 50 por ciento en el precio de venta del suelo industrial de titularidad de la Junta.

Además, con el apoyo del Gobierno autonómico, la Diputación de Segovia se compromete a incentivar, crear, mejorar y desarrollar suelo industrial en la provincia, con especial atención al nordeste de Segovia, destinando para ello 1,5 millones de euros.

FOMENTO EMPRESARIAL

El programa incluye medidas de apoyo directo destinadas a facilitar la financiación, impulsar la innovación, promover el emprendimiento, fomentar la diversificación productiva, y favorecer el asentamiento de población joven para de garantizar el desarrollo y la sostenibilidad del territorio.

En el marco del apoyo a la financiación se creará un fondo de capital riesgo dotado al menos con tres millones de euros, y canalizado a través de Sodical para capital semilla y capital riesgo en proyectos viables.

Dentro de las medidas destinadas a impulsar la innovación se creará el Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento de Segovia con una dotación de 3 millones, centrado fundamentalmente en los sectores de actividad más dinámicos y con mayor proyección.

Además, se constituirá el Banco de Proyectos Innovadores para el nordeste de Segovia, con 500.000 euros, que tendrá como objetivo promover y acompañar iniciativas empresariales innovadoras en zonas rurales.

Los incentivos al emprendimiento constituyen otro "pilar esencial del programa".

Asimismo, los proyectos empresariales previstos en el área de actuación del programa gozarán de carácter preferente y de urgencia, debiendo resolverse en un plazo máximo de tres meses, salvo que una norma estatal de carácter básico disponga lo contrario.

ACCESO A LA VIVIENDA.

En el marco de la estrategia, se actuará para facilitar el acceso a la vivienda, contribuyendo a promover el asentamiento de población en el medio rural. En este sentido, se intensificará la construcción de vivienda asequible de promoción pública, con el objetivo de promover al menos 50 viviendas para jóvenes, con una inversión de 7,5 millones.

Finalmente, se elaborará un estudio detallado sobre la infraestructura eléctrica de Segovia con el reto de instar la ejecución de medidas que garanticen la adecuación del servicio a las necesidades de la provincia en la zona nordeste de Segovia si fuera necesario.

Para asegurar la máxima eficiencia de la inversión, se ha asumido el compromiso de que al menos el 50 % de las medidas de impulso incorporadas al programa estén implementadas en el ejercicio 2028.