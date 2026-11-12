Aprobado el proyecto de mejora de la A-62 en el tramo entre el José Zorrilla y el enlace de Fuensaldaña, en Valladolid

Zonas en las que actuará el proyecto de mejora del tramo de la A-62 que discurre en el entorno del área metropolitana de Valladolid. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente, tal y como ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, el proyecto de mejora de la movilidad y seguridad vial en la autovía de Castilla (A-62) en el área metropolitana de la ciudad, con la mejora del tramo situado entre los enlaces con la carretera de Fuensaldaña (VA-900) y con el estadio José Zorrilla, donde se crearán dos nuevos tramos de carril 'trenzado' y un nuevo ramal de incorporación en sentido Palencia.

la actuación cuenta con un presupuesto de 6,25 millones de euros (IVA incluido) y se suma al impulso que el Ministerio lleva a cabo en la mejora de capacidad de la autovía A-62 en la provincia de Valladolid, tras la aprobacíón el pasado mes de abril de la ampliación del tramo entre Simancas y Tordesillas.

En concreto, el proyecto contempla la ampliación del carril adicional de trenzado --se conoce así a los viales que sirven de incorporación desde un enlace y también de salida hacia otro situado poco más adelante, desde el kilómetro 122,2 hasta el kilómetro 122,8, situado junto al enlace con la VA-900 (carretera de Fuensaldaña), en sentido Palencia.

Se creará un nuevo carril de trenzado desde el kilómetro 126,2 hasta el kilómetro 127,3, en sentido Portugal, además de un nuevo ramal de salida en el kilómetro 127, que permite la conexión desde Valladolid hacia Palencia en el enlace existente del Estadio.

Como han explicado fuentes del Ministerio en un comunicado recogido por Europa Press, la actuación se realiza en un tramo en el que se registra un tráfico "muy elevado" en el entorno de Valladolid debido a su función de enlace entre los núcleos del área metropolitana (Zaratán, Arroyo de la Encomienda, Simancas y Laguna de Duero), las conexiones con la A-60, la VA-30 y la propia red viaria autonómica.

Este tramo, han añadido, presenta un importante peso del tráfico pesado, lo que incrementa la necesidad de actuaciones de mejora de la seguridad vial y la fluidez de la circulación.

El plazo de información pública del proyecto será de 30 días hábiles contados a partir del primer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias. La aprobación definitiva del Proyecto de Construcción, en su caso, implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.