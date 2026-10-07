Aprobado un techo de gasto de 15.106,54 millones para 2027 con el 'sí' de PP y Vox y el 'no' de PSOE, UPL y Soria Ya

Imagen del Pleno de las Cortes de Castilla y León donde se ha aprobado ellímite de gasto no financiero para 2027 - CORTES CYL

VALLADOLID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles un techo de gasto que asciende a 15.106,54 millones de euros para 2027 y que ha contado con el único respaldo de PP y Vox, partidos que sustentan al gobierno, mientras que el procurador de Por Ávila se ha abstenido y PSOE, UPL y Soria Ya han votado en contra.

Este límite de gasto no financiero que sirve como base para la elaboración del Presupuesto de la Junta para 2027 ha sido respaldado por Vox tras dos años de votos en contra después su salida del primer gobierno de coalición del PP, ejercicios --2025 y 2026-- en los que el PSOE se abstuvo para favorecer la tramitación presupuestaria.

No obstante, en esta ocasión, tras la conformación un nuevo gobierno entre PP y Vox, los socialistas han decidido votar en contra, ya que, como ha argumentado la procuradora socialista María Isabel Fernández Rodríguez el texto que se ha debatido "debería ser el techo de las oportunidades y es el de la desigualdad".

La procuradora socialista ha señalado que se trata de un límite "injusto, insolidario e ineficaz", algo que ha avalado en base al informe del AIReF que, como ha defendido, estima un crecimiento inferior al que utiliza la Junta y mantiene advertencias sobre el cumplimiento de las reglas fiscales y la calidad de la planificación presupuestaria, al tiempo que equipara la deuda de Castilla y León con las más endeudadas.

En concreto, el parlamento, con los únicos votos favorables de las dos formaciones que sustentan el Gobierno, ha dado luz verde a un límite de gasto no financiero un 6,5 por ciento mayor que el aprobado en 2026, y que establece un crecimiento del PIB en la Comunidad para el próximo año del 2,3 por ciento.

Así, el dato de techo de gasto se ha calculado sobre la previsión de un escenario macroeconómico para 2027 con un crecimiento del PIB del 2,3 por ciento, un déficit del -0,1 por ciento, una deuda por debajo del 17,3 por ciento del PIB, una previsión de tasa del paro del 8,1 por ciento y un aumento de los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo del 1,5 por ciento.