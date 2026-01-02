Aprobado en Valladolid el inicio de la contratación del servicio de recogida, captura y traslado de animales vagabundos

Archivo - Gatos en la protectora de animales. Foto archivoi - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA - Archivo

VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha aprobado el inicio de la contratación del servicio público de recogida, captura, transporte y traslado de animales vagabundos, errantes, perdidos o abandonados, que se encuentren en la vía pública o en propiedades municipales del término municipal de Valladolid, con destino al Centro Municipal de Protección Animal (CMPA). El presupuesto base de licitación asciende a 77.262 euros, para un período de dos años de duración, prorrogable otros dos años más.

Este contrato, que dará continuidad al actual, que concluye en marzo de 2026, complementa el servicio prestado por la brigada de zoonosis, constituida por personal propio del Ayuntamiento, dando respuesta a las necesidades planteadas en función de los calendarios de dicho personal, de manera que se garantiza un servicio las 24 horas, los 365 del año.

Esta necesidad se enmarca en la obligación legal que tienen los municipios, conforme al artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de prestar servicios relacionados con la protección de la salubridad pública y el medio ambiente urbano. Además, la prestación es imprescindible para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que atribuye a los Ayuntamientos la responsabilidad de la recogida y gestión de animales extraviados y abandonados.

El servicio es crucial para grantizar la seguridad ciudadana y la salubridad pública, ya que la presencia incontrolada de animales en la vía pública puede generar riesgos de accidentes, mordeduras, o problemas de higiene y zoonosis. Además, sirve para asegurar el bienestar animal, al facilitar la captura, recogida y el traslado de los animales en condiciones que respeten su bienestar, minimizando el estrés y el sufrimiento, conforme a los protocolos del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).

Dicho servicio permite igualmente cumplir con la legislación vigente, al dar respuesta eficaz a los avisos ciudadanos las 24 horas del día, los 365 días del año y garantizando la diligencia debida en el manejo de animales vagabundos o perdidos.