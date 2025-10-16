Aprobados 1,08 millones para obras de reforma en el Centro de Salud de Arévalo (Ávila)

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 1.088.900 euros destinados a contratar las obras de la segunda fase de la reforma del Centro de Salud de Arévalo, actuación prevista en la Programación plurianual de la Dirección General de Calidad e Infraestructuras Sanitarias y financiada en el marco del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad.

"La necesidad de la contratación de la obra se fundamenta en las necesidades asistenciales de la Zona básica de Salud de Arévalo, y en este caso se requiere renovar los espacios más antiguos de la planta baja del centro, una vez finalizadas las actuaciones de la primera fase de obra ejecutadas en la planta alta y en los vestuarios de la planta baja", detalla la Junta a través de un comunicado.

El proyecto prevé actuar sobre 686 metros cuadrados construidos de la planta baja del centro, y serán objeto de esta segunda fase la Zona de Extracción y Analíticas, la Unidad de Salud Mental, la Zona de Apoyo Administrativo, la Zona de Consultas de Medicina de Familia y la Zona de consulta de Pediatría.

El plazo de ejecución previsto, una vez firmado el contrato con la empresa adjudicataria y el acta de replanteo, será de seis meses.