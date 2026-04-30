Aprobados 113.000 euros para el desarrollo de la exposición 'Gaudí y la ciudad moderna' en León

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la concesión de una subvención de 113.000 euros a la Fundación Obra Social de Castilla y León (Fundos), para colaborar en la organización y desarrollo del proyecto expositivo 'Gaudí y la ciudad moderna', que se llevará a cabo en el Museo Casa Botines Gaudí, en León, con el objetivo de contribuir a la programación oficial del Centenario Gaudí 2026.

Este año se conmemora el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, una efeméride que se convierte "en una ocasión única para poner en valor el legado urbanístico y arquitectónico de dicho artista", detalla la Junta a través de un comunicado.

La fecha cobra "gran relevancia" para el conjunto de Castilla y León, ya que la Comunidad atesora, en la provincia de León, dos de los tres únicos edificios que Antoni Gaudí construyó fuera de Cataluña, el Palacio de Gaudí en Astorga y el propio Museo Casa Botines Gaudí.

De esta manera, Fundos, a través del Museo Casa Botines Gaudí, impulsará una "extensa" programación cultural y educativa con el fin de posicionar a la ciudad de León y por extensión a la Comunidad, "como uno de los grandes centros para la conmemoración del Centenario Gaudí 2026 a nivel nacional, contribuyendo de forma decisiva a la estrategia cultural y a la proyección turística de Castilla y León".

En el marco de las actividades culturales previstas con motivo del Centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí (1926-2026), Fundos y el Museo Casa Botines Gaudi promoverá un "ambicioso" programa de actividades de alto valor cultural, entre las que figura la exposición 'Gaudí y la ciudad moderna'.

"Esta muestra tiene como objetivo analizar las aportaciones de Antoni Gaudí al desarrollo de la arquitectura y el urbanismo modernos, poniendo el foco en su concepción de la ciudad, la vivienda, la habitabilidad y la integración entre arquitectura, arte y sociedad", añade la información.

Por ello, la subvención que aprueba la Junta comprenderá aquellos gastos derivados de la organización y ejecución del proyecto expositivo que sean realizados desde abril de 2026 hasta enero de 2027.