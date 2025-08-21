Aprobados 2,1 millones para equipar la nueva residencia de personas mayores de Zamora

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde, a propuesta de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, al gastode 2.115.105 euros para contratar el equipamiento de la nueva Residencia de Personas Mayores de Zamora.

A través de este contrato se va a adquirir todo el mobiliario que precisa el edificio para su correcto funcionamiento, como camas articuladas, mesillas, cómodas, mesas, butacas y sillones orejeros, para las habitaciones de los residentes, que contarán con puntos de agua, microondas y frigorífico, y también se ha licitado el equipamiento correspondiente para las salas de uso común.

Tal y como establece la Ley de Atención Residencial, el centro zamorano se estructura en unidades de convivencia para 15 personas cada una de ellas, espacios que son "equiparables a un hogar particular en cuanto a comodidad, ambiente y confortabilidad", además de que garantizan "la seguridad, la higiene y la versatilidad" de todo el mobiliario que se instalará en los espacios de uso compartido como el salón, donde se pueden realizar actividades cotidianas elementales como comer o socializar.

Más del 10 por ciento de las plazas contarán con camas cota cero, una solución tecnológica que "garantiza la seguridad de las personas mayores sin necesidad de utilizar sujeciones y que facilita los cuidados a los profesionales".

Esta cuenta con un sistema de elevación vertical por columnas, tiene el somier articulado y funciona mediante cuatro motores. A través de un mando conectado por cable, se pueden bajar o elevar o solicitar atención médica, según ha precisado la Junta.

La estructura es "plenamente segura", pues tiene sistema de frenado para las ruedas y, además, lleva instaladas cuatro protecciones que rodean la cama, fundamentales para evitar las sujeciones. Son de aluminio, pero están revestidas con madera maciza en su parte superior y son regulables, ya que pueden colocarse a tres niveles distintos de altura, ha agregado.

La Residencia de Zamora, cuya construcción ya se ha ejecutado en un 60 por ciento y estará terminada, aproximadamente, a finales de este año, es un "exponente del modelo promovido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de atención centrada en la persona", ha destacado el Ejecutivo autonómico.

Además, ha incidido en que el contrato del equipamiento debe adaptarse al carácter de multiservicios del edificio, abierto al entorno a través de su centro de día, que se ubicará en la planta baja, donde también se ubicarán las dependencias administrativas.

El contrato también incorpora el mobiliario de jardín para este nivel del edificio, así como para las terrazas de las unidades de convivencia.