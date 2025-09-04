Aprobados 250.000 euros en ayudas a trabajadores en ERTE en los municipios afectados por los incendios

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a las bases para la convocatoria extraordinaria de ayudas a trabajadores en ERTE en los municipios afectados por los incendios forestales este verano y que tiene una dotación de 250.000 euros ampliables.

Esta línea, destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo de las personas que se encuentre en suspensión temporal de empleo en estos municipios, pretende contribuir a sostener la actividad económica y contribuir a la recuperación en estas zonas, señala la Junta a través de un comunicado.

A esta convocatoria extraordinaria, con una dotación de 250.000 euros ampliables, podrán acceder todos los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo con suspensión de la relación laboral o reducción de jornada, fundados tanto en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, como en causa de fuerza mayor temporal, en centros de trabajo ubicados en términos municipales y localidades afectados por incendios forestales en verano de 2025.

La cuantía de la ayuda será de 10 euros por jornada completa, hasta un límite de 300 jornadas. En los casos de reducción de jornada, se tendrán en cuenta las horas de reducción convertidas a jornadas completas, y en los contratos a tiempo parcial se ajustará la cuantía de la subvención de forma proporcional, detalla la Junta.

La subvención será compatible con otras ayudas destinadas a la misma finalidad, si bien la suma de las percepciones del trabajador -incluido, en su caso, salario y/o prestación por desempleo- no podrá superar el cien por cien de su retribución bruta mensual,

Con el fin de que las ayudas lleguen lo antes posible a las personas trabajadoras afectadas por esta situación, se contempla el anticipo del 50 por ciento de la ayuda correspondiente para Ertes de más de 90 días; el 50 por ciento restante se liquidará a la finalización del mismo, ajustando la percepción económica al periodo de duración real de la suspensión o reducción de jornada.

Las bases aprobadas hoy en Consejo de Gobierno se publicarán la próxima semana en Bocyl con el fin de abrir la convocatoria de ayudas de forma ágil y sencilla de forma inmediata, señala la Junta.