Aprobados 253.995 euros para adquirir 15 vehículos para inspectores farmacéuticos y veterinarios

VALLADOLID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 253.995 euros destinado al suministro de quince nuevos vehículos para la Consejería de Sanidad, que serán asignados al traslado, dentro de su ámbito territorial de actuación, de los profesionales con funciones de inspección de los servicios oficiales farmacéuticos y veterinarios (Salud Pública).

"Con esta adquisición, la Consejería de Sanidad pretende mejorar el correcto desarrollo de las funciones, principalmente de inspección, que llevan a cabo los servicios oficiales farmacéuticos y los servicios veterinarios oficiales de Salud Pública en el ámbito de sus competencias, lo que requiere del desplazamiento de profesionales dentro de su ámbito territorial de actuación", señala la Junta a través de un comunicado.

El contrato se basa en el Acuerdo Marco 14/2022, cuyo objeto es el suministro de vehículos turismo y vehículos pick-up, así como los elementos de equipamiento adicional y kits de adaptación.

El reparto de los vehículos adquiridos es el siguiente: uno para el Servicio Territorial de Ávila, dos para Burgos, León, Palencia y Salamanca, tres para Segovia y uno para Soria, Valladolid y Zamora.