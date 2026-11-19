VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 470.647 euros para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de adecuación y mejora de las infraestructuras de regulación de la Zona Regable del Bajo Valdavia, en la provincia de Palencia.

La intervención tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y funcionamiento de dos infraestructuras hidráulicas: la presa sobre el arroyo Villafría, situada en el término municipal de Santibáñez de la Peña, y la presa de Las Cuevas, en Castrejón de la Peña.

Ambas actuaciones permitirán adecuar sus instalaciones a las exigencias establecidas en la legislación vigente en España en materia de seguridad de presas.

En la presa de Villafría, los trabajos contemplan, entre otros, el recrecimiento de los estribos del aliviadero mediante bloques de hormigón armado, así como la protección de los taludes del canal de desagüe.

También se pretende mejorar la ventilación de la galería, así como el sistema de captación de filtraciones, y se realizará el acondicionamiento de la tubería principal de la toma de riego, así como la automatización de la lectura del aforador mediante la incorporación de un equipo de medida.

Por su parte, en la presa de Las Cuevas se llevarán a cabo principalmente actuaciones destinadas a mejorar sus sistemas de control y supervisión, entre las que se incluyen la instalación de iluminación en el aliviadero y de un sistema de videovigilancia, la adecuación de los caudalímetros y la colocación de nuevos hitos de nivelación.

La actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), a través del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (Pepac).