Aprobados 530.000 euros para restaurar ecosistemas y mejorar infraestucturas en zonas protegidas de Ávila

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 534.000 euros para restaurar hábitats y mejorar infraestructuras en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, el Parque Regional de la Sierra de Gredos, el Castañar de El Tiemblo y otras zonas protegidas de la provincia de Ávila.

Los trabajos, financiados con fondos europeos Next Generation, incluyen actuaciones de repoblación, mejora forestal, eliminación de especies exóticas y adecuación de sendas e infraestructuras de uso público.

La inversión está destinada a un encargo de obras a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para la restauración de varios hábitats, en cuanto a composición, formaciones y estructuras en la Reserva Natural del Valle de Iruelas y en el Parque Regional de Sierra de Gredos; la renaturalización y mejora de la zona del vivero forestal El Álamo y el Área Natural de Esparcimiento (ANE) de El Soto pertenecientes a la Zona de Especial Conservación (ZEC), 'Riberas del río Adaja y afluente' y la restauración ambiental y la mejora de la infraestructura de El Castañar de El Tiemblo y de la Reserva Natural del Valle de Iruelas, todas ellas en la provincia de Ávila.

Las intervenciones se realizarán en los términos municipales de El Barraco, Bohoyo, Navalperal de Tormes, El Tiemblo, Zapardiel de la Ribera y la zona suroeste de la ciudad de Ávila.

El encargo incluye, en primer lugar, la restauración de hábitats en el Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la Reserva Natural del Valle de Iruelas mediante la ejecución de cierres perimetrales y la instalación de protectores individuales, para reducir la presión herbívora, y tratamientos selvícolas para reducir la densidad arbórea de especies competidoras con el tejo.

También se llevarábn a cabo repoblaciones en varios rodales de Pinus nigra y Quercus pyrenaica con el objetivo de crear una masa heterogénea forestal de carácter protector para llegar a una vegetación estable y permanente y se instalará un abrevadero.

OTRAS ACCIONES

Otra actuación consiste en la renaturalización y mejora de la zona del Vivero forestal El Álamo y ANE El Soto en la ZEC 'Riberas de Adaja y afluentes' mediante la retirada de vegetación no acorde a las características del ZEC, con especial atención a la eliminación de exóticas, tratamientos selvícolas de mejora de las masas presentes en la zona y repoblación con especies típicas del ZEC.

De la misma forma, se instalarán, mejorarán o retirarán cerramientos perimetrales, se mejorará el acceso hasta la zona de actuación dentro del vivero El Álamo, se demolerán infraestructuras no acordes con el ZEC y se retirará el cerramiento para facilitar el uso público de la zona de actuación este del vivero El Álamo, integrándola parcialmente en la superficie del ANE El Soto.

Por otra parte, se ejecutará la restauración ambiental y la mejora de la infraestructura en el Castañar de El Tiemblo y la Reserva Natural del Valle de Iruelas, lo que supondrá la reposición y reparación de cartelería defectuosa o inexistente, así como instalación de nuevas señales de que indican que no se debe abandonar la senda, evitar senderos viciosos, su uso y prohibiciones.

Asimismo, se llevará a cabo la reparación y mejora de infraestructuras ligadas al sendero, como son refugios situados en la senda, fuentes, integración paisajística de contenedores y la instalación de un baño seco, la ejecución de repoblaciones y tratamientos selvícolas y la regulación de la senda, protegiendo zonas de salida de senda principal para evitar zonas de erosión e incluyendo la instalación de cerramientos, su reparación cuando proceda y la restauración de caminos existentes.

También se ejecutará la protección y reparación de ejemplares monumentales de castaño, con vallado perimetral de talanquera de madera y pasarelas de madera.