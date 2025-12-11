Aprobados 5,9 millones de euros para cubrir inversiones esenciales o urgentes en 105 municipios

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la propuesta de la Consejería de la Presidencia por la que se conceden ayudas a 105 municipios para acometer diferentes actuaciones de carácter urgente, excepcional o singular con un montante total de 5,9 millones de euros.

El importe se divide en cuantías individuales importantes para ayudar a satisfacer las necesidades de inversión más perentorias en pequeños y medianos municipios. Por su parte, las propias entidades locales completarán las diferentes inversiones con cantidades que alcanzan un total de 2,7 millones de euros.

Los proyectos de inversión acreditan razones de interés público, social y económico que se enmarcan en el difícil contexto socioeconómico derivado del alza generalizado de los precios, que afecta especialmente al coste de las actuaciones de reposición o mejora de los servicios públicos locales demandados por los ciudadanos y que no podrían sufragarse mediante las líneas ordinarias de la Cooperación Local.

Estas ayudas se destinan a financiar actuaciones esenciales para mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos en el medio rural.

Entre las inversiones más habituales figuran la pavimentación y mejora de vías urbanas; la renovación de redes de abastecimiento y alumbrado público; la rehabilitación y acondicionamiento de edificios municipales, así como la creación o modernización de espacios polivalentes y zonas públicas. En conjunto, se trata de intervenciones que refuerzan la accesibilidad, la seguridad y la funcionalidad de las infraestructuras locales.

El montante económico que destina la Junta de Castilla y León para estas ayudas individuales procede de los distintos remanentes que se han ido produciendo durante el año 2025 dentro del presupuesto de la Consejería de la Presidencia, una vez cumplida la Cooperación Económica Local que corresponde a todos los entes locales.

Estos remanentes se producen, han explicado, al final del año natural, cuando todas las líneas convocadas ya han sido resueltas y, por ello, sin tiempo para efectuar una convocatoria pública antes de que termine el ejercicio presupuestario.

La Junta de Castilla y León considera que demuestra, de esta manera, la flexibilidad de sus mecanismos de financiación local, previstos y permitidos legalmente, y que siempre están dirigidos a mejorar la cohesión territorial y a dar respuesta a las necesidades especiales planteadas por estos municipios.

En todo caso, para llevar a cabo este reparto, la Consejería de la Presidencia sigue los criterios que siempre tiene presentes a la hora de asignar fondos a las entidades locales, pues "además de acreditar la necesidad del proyecto, se respeta la cohesión territorial atendiendo a municipios de todas las provincias, teniendo en cuenta, además, la representatividad política presente en los ayuntamientos del conjunto de Castilla y León".