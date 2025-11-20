Aprobados 850.000 euros para actuaciones en montes de utilidad pública de Burgos y Salamanca

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado dos contratos por un importe total de 854.237 euros destinados a recuperar zonas de pastizal de alta montaña en Burgos y restaurar infraestructuras ganaderas en Salamanca.

Estas actuaciones, financiadas por fondos europeos Next Generation, contribuirán a la conservación de la biodiversidad, la mejora de la productividad ganadera y la prevención de incendios forestales mediante la reducción de combustible vegetal y la creación de barreras naturales.

En concreto, se ha autorizado una inversión de 449.999 euros destinada a la contratación de obras para recuperar y mantener las zonas de pastizal de alta montaña y restaurar antiguas majadas y dehesas de media montaña en la provincia de Burgos.

Las actuaciones se llevarán a cabo a través de desbroces mecanizados de matorral para adecuar los accesos y recuperar áreas cortafuegos para el posterior aprovechamiento tanto ganadero como de la fauna silvestre, contribuyendo a la prevención de incendios forestales al disminuir la cantidad de combustible existente y a la aparición de especies silvestres.

Los trabajos se realizarán en varios montes de utilidad pública de las entidades locales de Bascuñana, Belorado, Fresneda de la Sierra, Pineda de la Sierra, Pradoluengo, Santa Cruz del Valle Urbión, Rábanos, Valmala, Viloria de Rioja, Villambistia, San Vicente del Valle, Riocavado de la Sierra, Huerta de Arriba, Barbadillo de Herreros, Valle de Valdelaguna, Alfoz de Bricia, Alfoz de Santa Gadea, Valle de Manzanedo, Valle de Valdebezana, Los Mazos, Medina de Pomar, Valle de Losa, Junta de Traslaloma, Junta de Villalba de Losa, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Valdeporres, Valle de Mena, Arija, Monterrubio de la Demanda y Valle de Valdelaguna.

El contrato contempla la realización de tratamientos selvícolas mediante el desbroce mecanizado de matorral y/o la trituración de este para mejorar los pastizales, recuperar majadas de alta montaña e incrementar la oferta trófica natural disponible para ungulados domésticos y silvestres.

También se llevará a cabo la mejora de infraestructuras para dotar de acceso al agua a las explotaciones ganaderas locales mediante la mejora de captaciones en varios puntos, la realización de labores de mantenimiento en una pista de acceso a la zona de pasto, la eliminación de cordones en áreas cortafuegos, el perfilado y refino de taludes y terraplenes del terreno y la colocación de arquetas y acometidas. De la misma forma, se efectuará la realización de cartografía en formato GIS actualizada, de todas las actuaciones ejecutadas.

CONTRATO EN SALAMANCA

Por otro lado, también se ha autorizado, con 404.238 euros, la contratación de obras para la restauración del sistema silvopastoral, mediante la creación y mantenimiento de infraestructuras ganaderas en 43 montes de utilidad pública, con aprovechamiento ganadero extensivo, en las comarcas forestales de Béjar (once), La Alberca (22), Robleda (siete), Guijuelo (dos) y Ciudad Rodrigo (uno), en la provincia de Salamanca.

La realización de estas actividades favorecerá la conservación de la biodiversidad, la productividad y calidad de los sistemas ganaderos e influirá en la lucha contra los incendios forestales mediante la creación de barreras naturales, la reducción de combustibles y la prevención de incendios intencionados.

El contrato tiene por objeto la reparación de apriscos para refugiar al ganado y favorecer su manejo, la construcción o reparación de estructuras de manejo de ganado para facilitar a los ganaderos la realización de sus labores y la instalación o sustitución de pasos canadienses, así como la creación y puesta en obra de rampas de salida de fauna en los pasos ya existentes que lo requieran.

También se contempla la instalación de porteras, así como la realización de 500 tablillas informativas, en acero, con mensaje para instar el cerrado de las porteras, que se entregarán a agentes medioambientales o a la Dirección de obra para su adecuada colocación y la reparación o instalación de 3.35 km de cerramiento.

Entre las actuaciones también se llevará a cabo la instalación de sistema fotovoltaico en el monte 'Pinar o Baldío' con acumuladores para suministrar energía a una nave ganadera principalmente para permitir el uso de la maquinaria de ordeño, la reparación de sala de ordeño, y construcción de una solera de hormigón en una nave para facilitar las labores ganaderas y la construcción de abrevadero para el ganado.

También se eliminará el depósito de agua en el monte 'Hojas, Plantío y Sierra',, que se encuentra en muy mal estado y en ubicación inadecuada, y construcción de nueva estructura, la reparación de pilón o depósito de agua en el monte 'Dehesa y Ladera del Polo' y la redacción de informe descriptivo final de las actuaciones ejecutadas.