Aprobados 920.000 euros para modernizar y convertir en centro automatizado la Estación Enológica de CyL

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado destinar 920.000 euros a la modernización de las instalaciones de la Estación Enológica de Castilla y León, ubicada en la localidad vallisoletana de Rueda, para convertirla en un centro tecnológico sensorizado y automatizado.

Esta intervención es sólo la primera fase de una propuesta mucho más ambiciosa, que se completará posteriormente con la instalación de un novedoso y moderno equipamiento científico, valorado en 1,5 millones de euros y cofinanciado con Feder, para potenciar la elaboración de vinos experimentales e incorporar la Inteligencia Artificial al tratamiento de los datos recogidos.

Con ello, se conseguirá convertir la estación, integrada dentro de la red de centros tecnológicos del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), en una bodega experimental y sostenible, al servicio del sector vtivinícola de la Comunidad.

La Estación Enológica de Castilla y León se creó en el año 1986 como respuesta a la preocupación e interés de la Junta por impulsar el sector vitivinícola de la Comunidad a través de la I+D+i. Concebida como un centro tecnológico que cuenta con un laboratorio y una bodega, y que, complementado con los viñedos de la Finca Zamadueñas, presta servicios al sector, enfocados a la mejora del cultivo y garantizar la calidad de los vinos.