VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de este jueves, 19 de noviembre, ha acordado contratar el servicio de fletamento del nuevo helicóptero de Protección Civil por valor de 2.479.163 euros, que tendrá su base en la localidad de Sahechores de Rueda (León).

De este modo, la conformación de un segundo Grupo de Rescate y Salvamento en este municipio supondrá una reducción de los tiempos de respuesta ante un eventual incidente, puesto que se cubrirá toda la zona norte de la Comunidad. Así, el resto del territorio queda también cubierto con el grupo ya establecido en Alcazarén (Valladolid), que cuenta con otro helicóptero.

Mediante estas agrupaciones de profesionales y las dos aeronaves de la Agencia de Protección Civil se realizan operaciones relacionadas con la búsqueda o rescate de personas, animales u otros elementos, así como el traslado de víveres, materiales y personas, asistencia médica o reconocimientos en situaciones de emergencia, entre otras.

En lo que respecta a la empresa adjudicataria de la gestión del helicóptero --que está certificado y homologado para actuar como Grupo de Rescate y Salvamento-- deberá asumir los gastos del elemento asignado y de su reemplazo, así como de todo lo relativo al combustible, los lubricantes y los repuestos, la instalación y mantenimiento de equipos de comunicaciones y de la imagen corporativa.

En cuanto al personal, el contrato incluye pilotos habilitados y debidamente acreditados, operadores de grúa, médicos especializados en este tipo de escenarios y rescatadores titulados como técnicos deportivos en media montaña segundo nivel. Asimismo, la compañía adjudicataria se encargará de sus correspondientes equipamientos e indumentarias profesionales.

En relación con la base de Sahechores de Rueda, si bien es la Administración la encargada de proporcionar los terrenos en los que se va a instalar, la empresa adjudicataria se encargará de los gastos de adecuación, puesta en marcha de la infraestructura, saneamientos y mantenimiento, a lo que hay que sumar los gastos corrientes de suministros básicos, seguros y necesidades del personal.

El contrato tiene una duración de 516 días a contar desde el 1 de enero del próximo año e incluye la prestación de hasta 375 horas de vuelo.