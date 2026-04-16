Aprobados 2 millones de euros a entidades sociales para facilitar alojamiento urgente a colectivos vulnerables

VALLADOLID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este jueves, 16 de abril, la concesión directa de subvenciones por importe de 2.070.000 euros a varias entidades sociales de Castilla y León para financiar actuaciones destinadas a facilitar alojamiento urgente a personas en situación de especial vulnerabilidad.

En concreto y según ha detallado el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, las ayudas se distribuirán entre Cruz Roja Española en Castilla y León y Cáritas Castilla y León, que recibirán 731.884 euros cada una; la Fundación INTRAS, con 312.270 euros; la Fundación Personas, con 243.961 euros, y la Fundación Juntos por una Sonrisa, con una aportación de 50.000 euros.

Fernández Carriedo ha explicado que estas subvenciones permitirán cubrir los gastos derivados de la puesta a disposición inmediata de viviendas, alojamientos o soluciones residenciales para colectivos especialmente vulnerables, como víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, personas afectadas por desahucios de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros grupos en situación de especial vulnerabilidad.

El portavoz ha recordado que esta medida se enmarca en el Programa 3 del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, orientado a ofrecer soluciones habitacionales urgentes a quienes carecen de recursos suficientes.

El acuerdo contempla la posibilidad de anticipar el cien por cien de las subvenciones concedidas, "lo que permitirá a las entidades disponer de los fondos de manera inmediata para atender con rapidez las necesidades de los beneficiarios". Fernández Carriedo ha destacado también que con esta iniciativa la Junta refuerza la colaboración con el tercer sector y su compromiso con la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad con la garantía de una respuesta ágil ante situaciones de emergencia habitacional.