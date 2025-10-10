'Aquí hay premio' recompensa la fidelidad de clientes sorianos con 4.000 euros en vales que retornan al comercio local

SORIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio han puesto en marcha la campaña comercial 'Aquí hay premio' para recompensar la fidelidad de los clientes sorianos y y que repartirá hasta 4.000 euros en vales.

La concejal de Comercio Teresa Valdenebro y la vocal de la Cámara de Comercio, Sonia Giaquinta, han presentado esta nueva campaña de dinamización comercial que se llevará a cabo entre los 127 establecimientos (75 por ciento en la capital y un 25 por ciento en la provincia). El plazo sigue abierto para los comercios que se quieran sumar.

Los clientes que compren durante los meses octubres y noviembre recibirán vales entre los que cinco están premiados con 400 euros cada mes, y que podrán canjearse exclusivamente en los comercios participantes, por lo que el premio retorna de nuevo al comercio local.

Los sorteos se realizarán al inicio de cada mes en directo en las redes sociales de la Cámara de Comercio.

DINAMIZACIÓN COMERCIAL

Teresa Valdenebro ha señalado que este último trimestre del año está caracterizado con actividades de dinamización comercial entre la que se encuentra la campaña estrella como el Soria Bonos, junto a otras acciones para "dinamizar un comercio que es el escaparate de una ciudad viva". "Campañas fundamentales para que la gente salga de sus casas y se acerque a los comercios con 127 establecimientos que van a colaborar", ha señalado la concejal.

Valdenebro ha recalcado que los comerciantes quieren premiar a sus clientes con vales de compras "para que puedan volver a ese mismo comercio o a otros para realizar más compras".

La acción está cofinanciada por el Ayuntamiento de Soria, la Secretaría de Estado de Comercio y fondos FEDER de la Unión Europea, dentro del Programa de Apoyo al Comercio Minorista 2025