Ara Malikian llegará el 17 de mayo a Valladolid

Publicado 31/01/2019 13:01:40 CET

VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El violinista español de origen libanés, Ara Malikian presentará en Valladolid, el 17 de mayo en el Polideportivo Pisuerga, su nueva Gira 'Royal Garage World' en la que hará un recorrido sonoro por los más variados y exóticos estilos que fraguaron su carrera a través de los garajes de su vida por los diferentes países.

"Un tour dedicado a la esencia de la música, forjada por años de viajes alrededor del mundo descubriendo los mejores y más característicos sonidos", según han explicado a Europa Press los promotores de este evento.

Según palabras del propio artista: "Mi relación con los garajes empezó en 1976, cuando estalló la guerra del Líbano. En el mundo entero las bandas más modernas ensayaban en garajes, sacaban de ahí sus sonidos y creaban un estilo que cambiaría la historia de la música. Yo no me quería quedar sin formar parte de esa movida".

Asimismo, recuerda que tenía 10 años cuando su padre de pedía bajar al garaje para montar una banda de rock como la de los Rollings aunque aquella banda "no tenía tanto rollo como la de ellos", ya que Malikian no me codeaba con Keith Richards o Mick Jagger, además de que a él le esperaba si tío Nono con una trompeta abollada, su vecino con una botella de anís y su abuela con una mandolina.

Después vinieron otros garajes: los alemanes, los ingleses, los parisinos, los españoles... ha aseverado el músico, quien cree que está "predestinado a ellos" además de que en los garajes le pasan "cosas fascinantes".

Las entradas se pueden adquirir a partir de este viernes, 1 de febrero, a 35 euros en la web aramalikian.com