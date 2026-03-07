La Archidiócesis de Valladolid constituye su nuevo Consejo Pastoral Diocesano

Reunion del nuevo Consejo Pastoral Diocesano de Valladolid. - ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid ha constituido su nuevo Consejo Pastoral Diocesano este tercer sábado de Cuaresma, 7 de marzo, tras la reciente renovación de sus Estatutos.

Se trata de un órgano consultivo del arzobispo en el que participan representantes de las distintas estructuras diocesanas y de las diferentes realidades eclesiales presentes en la diócesis vallisoletana.

Este órgano se proyecta como un instrumento de comunión y de participación activa de más de medio centenar de miembros que estudian y valoran la actividad pastoral de la Archidiócesis de Valladolid, además de impulsar la reflexión compartida sobre la misión de la Iglesia en el ámbito diocesano y de estimular el espíritu misionero en el conjunto del pueblo de Dios.

La renovación de este órgano de ámbito diocesano se sitúa en línea con los acentos pastorales que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que ha marcado los últimos años y favorece un espacio estable para el discernimiento compartido y para la corresponsabilidad diferenciada entre sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos en la misión evangelizadora, han informado a Europa Press fuentes de la Archidiócesis vallisoletana.

Este marco de trabajo impulsa también la unidad de acción en la actividad pastoral tanto en el medio urbano como en el medio rural de la Archidiócesis de Valladolid, dentro de una dinámica de participación que busca fortalecer la comunión eclesial y la coordinación entre las distintas realidades presentes en la diócesis, han añadido las mismas fuentes.

COMUNIÓN MISIONERA

Durante esta sesión constitutiva, el arzobispo de Valladolid ha remarcado la importancia de "revitalizar" este tipo de consejos en los distintos niveles de la vida eclesial como espacios de reflexión, participación y corresponsabilidad dentro de la Iglesia.

En este sentido, durante los dos últimos cursos pastorales la Archidiócesis ha impulsado la "renovación" de los consejos pastorales parroquiales y ha promovido su constitución en aquellas parroquias en las que todavía no se habían configurado estos órganos de participación.

Asimismo, la Archidiócesis ha creado recientemente los consejos pastorales arciprestales en las nueve áreas en las que se organiza actualmente el territorio diocesano, órganos que aportan al Consejo Pastoral Diocesano un total de 27 miembros, tres representantes por cada uno de los nueve arciprestazgos rurales y urbanos.

El arzobispo de Valladolid ha señalado que el Consejo Pastoral Diocesano "quiere ser una expresión de lo que la Iglesia en su conjunto vive" y explica que este órgano trabaja no solo para "organizar agendas", sino también para "alentar la comunión misionera" entre las diferentes vocaciones presentes en la Iglesia.

Argüello ha añadido que estas vocaciones han de ser "recíprocas" para que la comunión eclesial resulte "fecunda" y subraya que este planteamiento constituye el "acento nuevo" que desea impulsar en esta "nueva etapa" del Consejo Pastoral Diocesano, en sintonía con los objetivos del Sínodo centrados en la participación, la comunión y la misión.

ASAMBLEA ECLESIAL

El Consejo Pastoral Diocesano constituido hoy está presidido por el arzobispo de Valladolid y está formado por más de medio centenar de consejeros entre representantes del clero, de las delegaciones y equipos diocesanos, de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica, de los nueve arciprestazgos que conforman la Archidiócesis de Valladolid y del laicado asociado.

Una de sus primeras decisiones ha sido elegir por votación a su secretario, el diácono permanente Francisco Castro, así como a los miembros de su Comisión Permanente, un órgano que cuenta con presencia mayoritaria de fieles laicos.

El Consejo Pastoral Diocesano también ha iniciado los trabajos para elegir a los representantes de la Archidiócesis de Valladolid en la gran Asamblea eclesial que celebrará Iglesia en Castilla bajo el lema 'Renovados para la misión' del 30 de abril al 2 de mayo en la diócesis de Ávila.

Estos representantes saldrán mayoritariamente de este Consejo Pastoral Diocesano y se sumarán algunos jóvenes con el objetivo de completar el número mínimo de participantes fijado por la Secretaría de la Asamblea para cada diócesis.