La Archidiócesis de Valladolid homenajeará el lunes a ocho sacerdotes por sus 25, 50, 60 y 70 años de sacerdocio

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Archidiócesis de Valladolid homenajeará el lunes 11 de mayo a ocho sacerdotes que este 2026, Año Jubilar de la Santidad, celebran sus bodas sacerdotales de titanio, diamante, oro y plata sacerdotales. Es decir, el 70, 60, 50 y 25 aniversario, respectivamente, de su ordenación presbiteral.

La Delegación del Clero ha decidido trasladar al lunes este acto que se enmarca en la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero secular español, y que la Iglesia Católica celebra cada 10 de mayo.

Al coincidir en domingo y para no desatender la adecuada atención pastoral a los fieles vallisoletanos, la Delegación ha decidido trasladar este homenaje al lunes 11 de mayo, lo que facilitará que alrededor de un centenar de sacerdotes, religiosos y diáconos se reúnan en esta jornada festiva, de acción de gracias y encuentro para homenajear a sus hermanos en el presbiterio.

Entre los homenajeados se encuentra Daniel Pérez que, a sus 70 años de vida sacerdotal, sigue prestando su colaboración en la Residencia Santa Marta.

Cumplen su 60 aniversario como presbíteros Mateo Marcos, notario mayor del Arzobispado y canónigo de la Catedral de Valladolid; Francisco Javier Guridi (OFM), párroco de la Inmaculada Concepción de María; Santiago Milán, misionero en Brasil; y Jesús Villace, colaborador en la Real Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián pese a estar ya jubilado.

Por su parte, Santiago Díez, también jubilado, celebra sus bodas de oro sacerdotales y Francisco Javier Vidal, párroco de La Seca, Serrada, Valdestillas y Villanueva de Duero, y Juan José Calvo, párroco in solidum en Peñafiel y otras 14 localidades pertenecientes al Arciprestazgo del Duero, celebran este 2026 el 25 aniversario de su ordenación sacerdotal.

Las celebraciones por San Juan de Ávila en Valladolid regresan este 2026 al Seminario Diocesano, tras haberse acometido la reforma de su salón de actos.

La jornada comenzará con el rezo de la Hora Intermedia y una mesa redonda en la que cuatro generaciones de presbíteros y un seminarista compartirán "los sueños y las visiones que los movieron y que los mueven desde los inicios de su vocación y de su ministerio".

Seguidamente, se homenajeará a los sacerdotes que celebran el 70, 60, 50 y 25 aniversario de ordenación ya las 13 horas se celebrará en la capilla del Seminario la Eucaristía, que presidirá el Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello. Para finalizar, los asistentes compartirán una comida fraternal.