Arden por segunda noche consecutiva varios contenedores en Burgos capital

BURGOS, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido por segunda noche consecutiva varias llamadas en las que se informaba de contenedores prendidos en distintos puntos de Burgos capital, que se han saldado sin heridos.

En concreto, se han detectado contenedores ardiendo en la parada de autobús de la calle Pessac, sobre las 22.21 horas del sábado; otro en la calle Loudum, 24, sobre las 22.35, y también en la calle Amigo, junto al IES Félix Rodríguez de la Fuente, sobre las 00.59 horas de este domingo.

Además, se ha recibido una llamada en la que se informaba de una papelera que ardía en la calle Villayerno, en el barrio de Villímar, sobre las 22.30 horas.

Tras recibir estos avisos, el 1-1-2 ha trasladado la información a Policía Local y Bomberos de Burgos, que se han hecho cargo de sofocar los fuegos.