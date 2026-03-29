Arden seis camiones en el incendio en una empresa de transportes de Benavente (Zamora) que no deja heridos

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ZAMORA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis camiones han ardido este domingo en un incendio originado en una empresa de transportes de la calle Bolivia, en Benavente (Zamora), un suceso que no dejado personas heridas, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El fuego se ha originado antes de las 5.25 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba de los hechos y de que varios camiones estaban ardiendo.

El 1-1-2 ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias, a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a la Policía local de Benavente y a los Bomberos de Benavente.

Durante el seguimiento del incidente, se ha confirmado que no hay personas heridas y los Bomberos de Benavente han comunicado que son seis los camiones que se han quemado.