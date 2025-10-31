Argüello defiende el papel de Isabel la Católica en la conquista de América en la UCAV

Jornada 'Promoción política y cultural. Personas e instituciones en la época de Isabel la Católica'. - UCAV

ÁVILA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha defendido el papel de Isabel la Católica en la conquista y evangelización de América durante la primera sesión del II Ciclo de Conferencias sobre la reina, organizado por la Universidad Católica de Ávila (UCAV).

Bajo el título 'Promoción política y cultural. Personas e instituciones en la época de Isabel la Católica', el ciclo ha abierto una nueva edición dedicada a analizar la figura y el legado de la monarca castellana, según Europa Press.

En su intervención, centrada en 'El proceso de canonización de Isabel la Católica', Argüello ha recordado que dicho proceso continúa "activo", aunque "la Secretaría de Estado aconsejó, por razones de prudencia política, ponerlo en pausa, que no clausurarlo".

El prelado ha explicado que en los últimos años se ha trabajado en difundir la vida y virtudes de Isabel con el objetivo de lograr su proclamación como "beata o santa de la Iglesia", y ha subrayado la importancia de "cultivar la devoción" hacia su figura.

En esta labor, ha destacado la colaboración de la Diócesis de Ávila, donde nació la reina; la de Granada, donde está enterrada; y las Iglesias iberoamericanas, "interesadas en vivir este proceso".

Durante su ponencia, Argüello ha reivindicado el papel de Isabel la Católica en la evangelización y organización del Nuevo Mundo, y ha recalcado que "no puede explicarse sin más desde la categoría de conquista". En este sentido, ha defendido que "en el siglo XVI España logra el germen de los derechos humanos al afirmar que todos los indígenas tienen alma, como los españoles", en contraste con otros modelos coloniales posteriores.

A su juicio, el mestizaje impulsado por la presencia española fue "la gran aportación de España al mundo", frente a los procesos colonizadores anglosajones o franceses. En sus palabras, porque la intención de la reina "fue considerar a los indígenas como súbditos de la corona, con los mismos derechos los que están en un lado del Atlántico y los que están en otro". "Los súbditos de mi reino ninguno son esclavos", afirmó la reina a Hernán Cortes.

Por su parte, el director del ciclo y vicerrector de Investigación de la UCAV, José Antonio Calvo, ha resaltado la trascendencia de Isabel la Católica "en Ávila, en España y en América", y ha explicado que el objetivo del programa es "promover a personas e instituciones protagonistas de su época".

Calvo ha avanzado que el ciclo se centrará en reconocer cómo Isabel fue "promotora de grandes personajes" y que abordará también el papel de las mujeres al otro lado del Atlántico, "como ejemplo de cómo la reina inspiró a quienes fomentaron la cultura y la educación en América".

"El ciclo no solo pretende valorarla a ella, sino también su impulso a la cultura, la mujer, las artes, la libertad, la igualdad, los derechos humanos y el patrimonio", ha señalado.

El programa, compuesto por ocho conferencias de carácter mensual, se desarrollará hasta mayo. La próxima sesión se celebrará el 22 de noviembre en Torrijos (Toledo).