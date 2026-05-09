La ARMH entrega los restos exhumados de dos víctimas del franquismo a sus familiares en Casares de Arbas (León) - ARMH

LEÓN, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha llevado a cabo en Casares de Arbas (León) la entrega a sus familiares de los restos exhumados de dos víctimas del franquismo en el paraje Peña del campo comunal de Poladura de la Tercia, perteneciente al municipio de Villamanín.

Los restos, que fueron exhumados en 2025 gracias a las indicaciones de un vecino de Poladura de Tercia, Servando González, serán inhumados en el cementerio vecinal junto a otros vecinos de Casares de Arbas, también víctimas de la dictadura franquista.

La ARMH buscaba los cuerpos de dos personas y sólo encontró algunos restos en un estado deteriorado por el que no ha sido posible que un laboratorio genético les extraiga una secuencia de ADN.

Los cuerpos de las víctimas fueron buscados por voluntarios y voluntarias de la ARMH en julio de 2025, con bastantes complicaciones, según ha detallado la asociación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Llegar a la fosa común fue "extremadamente complicado" debido a que se encontraba en medio del monte, a más de 1.300 metros de altitud, y con un acceso muy difícil.

Las identidades de las dos victimas que se buscaban eran Aurelio Rodríguez Martínez de 30 años, casado, jornalero y afiliado a la UGT. Fue detenido en Casares de Arbas y asesinado el 3 de marzo de 1938 en el Monte de Poladura de la Tercia.

Su compañera, María Cañón Morán, fue condenada a una pena de 20 años de reclusión menor y su cuñado Laurentino Cañón Morán fue asesinado en 1937 y exhumado por la ARMH en 2024 en Sena de Luna.

Daniel Rodríguez Martínez de 38 años, casado con seis hijos, jornalero y afiliado a la CNT y perteneciente al sindicato de Campesinos de Casares de Arbas.

Aurelio fue detenido en Casares de Arbas y asesinado en el Monte de Poladura de la Tercia y su mujer Cesárea Rodríguez Martínez sufrió una "terrible persecución política" y fue condenada a 20 años de reclusión menor y su cuñado Lorenzo Rodríguez Martínez fue exhumado en 2024 por la ARMH en Sena de Luna.

Las familias de ambos han estado presentes en el acto y han portado los restos que pudieron encontrarse dentro de una urna funeraria que ha sido inhumada en un panteón en el que ya se encontraban enterradas otras víctimas de la represión franquista.