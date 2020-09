Armisén (FRMP) lamenta que para el Gobierno de Sánchez los ayuntamientos sean una administración "menor"

PALENCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén, ha lamentado que para el Gobierno los ayuntamientos sean "una administración menor" y ha insistido en la necesidad que tienen las entidades locales de fondos extraordinarios para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia por coronavirus.

Así lo ha reconocido Armisén, también presidenta de la Diputación Provincial de Palencia, en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha hecho un repaso a las últimas decisiones del Ejecutivo central, los presupuestos y la financiación local.

"Necesitamos las ayudas, ya estamos en una segunda oleada y el Gobierno no nos ha dado recursos ni para la primera, ni para la segunda", ha aseverado Armisén.

Por contra, según ha recordado la presidenta de la FRMP, el Gobierno lo que sí ha hecho ha sido plantear "un fondo insolidario con las personas y que crea desigualdad en los ciudadanos en función de en que municipio vivía" amparado en un Real Decreto que ha resultado ser "un fracaso" ha añadido.

"Desde la Federación Española de Municipios y Provincias llevábamos meses diciendo que esa propuesta no era la que querían ni la que necesitaban los ayuntamientos y las diputaciones", ha señalado Ángeles Armisén, quien ha recordado que ya en mayo se aprobó un documento por unanimidad en el que se pedía un Fondo Extraordinario para las entidades locales para gastar los ahorros, el remanente, y la supresión de la regla de gasto, tanto este año como en 2021 que será "uno de los más complicados y difíciles", para poder utilizar el superávit.

Según Armisén, si el Gobierno quiere ayudar a las entidades locales "lo que tiene que hacer es dar ayudas con un fondo extraordinario" y además, dejarlas gastar sus ahorros en lo que consideren porque "las necesidades de un territorio no son iguales que las de otro".

"Los únicos ingresos que hemos recibido las entidades locales al respecto ha sido del Gobierno autonómico. A fecha de hoy Gobierno de España a los ayuntamientos no les ha ingresado ningún fondo extraordinario", ha reiterado Armisén.

FONDOS EUROPEOS Y PRESUPUESTOS

Por otra parte, Ángeles Armisén se ha referido a los fondos que llegarán desde Europa y a los presupuestos y dado que se vive un momento de "incertidumbre absoluta" ha pedido al Ejecutivo central seguridad jurídica y financiera, así como un diálogo que según ella "dinamitó" y no "bandazos e incertidumbre".

"No sabemos con el dinero que vamos a contar pero los ayuntamientos y diputaciones estamos prestando servicios extraordinarios, invirtiendo más", ha advertido.

En este sentido, la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias ha manifestado que los presupuestos deben venir marcados por el diálogo que debe comenzar el Gobierno de España planteando una propuesta. "No se puede hablar de diálogo si todavía no hay propuesta y no hay una propuesta presupuestaria clara" ha finalizado.