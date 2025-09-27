Armisén llama al "orgullo palentino" en el Día de la Provincia: "Somos garantía de equilibrio y motor de desarrollo"

PALENCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha llamado a reivindicar el "orgullo palentino" en el XL Día de la Provincia, que es un territorio "garantía de equilibrio, motor de desarrollo y fuente de oportunidades".

Así lo ha expresado en su discurso con motivo de la celebración, cuando ha incidido en que "trabajar por el medio rural y desde el medio rural es un acto de valentía" que "puede parecer nadar contracorriente en un entorno mundial marcado por las grandes ciudades y las superpoblaciones, pero es el camino correcto".

Armisén ha celebrado que este fin de semana Saldaña y su comarcan se convierten en un "punto de encuentro" por la festividad de una provincia en la que los ayuntamientos son el "mejor reflejo de la sociedad" por su "cercanía" y comprender "mejor que nadie el auténtico significado de servicio público".

En este sentido, ha puesto en valor el papel de estos ante "una de las peores olas de incendios forestales" que han asolado la provincia este verano, y ha lanzado un reconocimiento de toda la provincia a los afectados.

En su reconocimiento a los ayuntamientos, ha aseverado, asimismo, que estos son los "mejores gestos de lo público, sin generar déficit", y ha demandado que es "necesario disponer de los resultados de esa buena gestión para acometer nuevas inversiones y que no ocurra como este año en el que, por la falta de previsión normativa", están "obligados a amortizar deuda con el superávit".

Por otro lado, Armisén ha señalado que en este día hay que hablar de un "modelo de provincia" en el que la Diputación cumple un "papel esencial para vertebrar el territorio", para lo que asume "el reto de dotar de sus propias herramientas a cada parte" de la misma.

La presidenta provincial ha puesto así en valor distintos planes y los recursos del territorio, que sirven para "crear oportunidades". En este contexto, ha destacado esa 'Palencia, hereditas romana' y ha indicado que este es el año de los yacimientos de La Tejada y La Olmeda.

"La herencia romana es un símbolo que hace de Palencia una provincia más conocida y reconocida", ha apostillado, para ahondar en el pasado romano de la provincia representado en estas villas que alcanzaron su punto álgido en el siglo IV, época marcada por "crisis políticas y económicas" y una "sociedad polarizada", "problemas" cuyo "eco resuena demasiado en la actualidad".

Ante ello, ha indicado que Palencia tiene la "oportunidad de afrontar los desafíos de este tiempo empleando nuevas herramientas y toda ambición", lo que pasa también por el "municipalismo rural", destacando una "vuelta al medio rural en positivo", como "la mejor opción.

Armisén ha ensalzado, igualmente, distintos proyectos provinciales, en los que también ha contado con el apoyo de otras instituciones: "La colaboración institucional es irrenunciable y la practicamos cada día con los 191 ayuntamientos. Nosotros venimos a sumar y no a confrontar; venimos a tender puentes y no a levantar muros; queremos mejorar la vida de todos y no sólo la de los que necesitamos políticamente".