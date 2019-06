Armisén (PP) alude al problema de la despoblación en su investidura como presidenta de la Diputación de Palencia

Publicado 28/06/2019 14:11:15 CET

PALENCIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El problema de la despoblación ha marcado este viernes los discursos de los portavoces de los diferentes grupos políticos en el pleno de constitución de la Diputación de Palencia en el que la candidata del PP, Ángeles Armisén, ha sido elegida presidenta de la Institución Provincial con 14 votos a favor.

Armisén, tras hacer balance de la anterior legislatura ha apuntado la necesidad de "acometer el desafío demográfico" para lo que la Diputación de Palencia se ha comprometido a garantizar la igualdad de derechos de los palentinos que optan por vivir en los pueblos.

"Hemos de reivindicar el valor de lo rural, su singularidad, su identidad. Debemos dar una solución rural a un problema rural, no una solución urbana a un problema rural" ha destacado la presidenta.

Así, ha señalado que hay que entender el medio rural como un "desafío global, no como problema", sino como reto que exige lo "mejor" para avanzar, porque nadie imagina una plantación de cebada en el Parque del Retiro de Madrid, ni una explotación bovina en la Diagonal de Barcelona, ha explicado.

El reto demográfico también ha estado presente en el discurso del portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, quien ha subrayado que Palencia a día de hoy "no es una tierra de oportunidades" ya que sigue perdiendo población por la fuga de trabajadores, la desconexión tecnológica y el desmantelamiento de los servicios públicos.

Blanco ha pedido una "mayor implicación" de la Institución Provincial para "generar oportunidades" y dejar atrás la despoblación, así como para dotar a los pueblos de los medios necesarios para comenzar con la repoblación.

Por su parte, su homólogo de Ciudadanos, Jorge Llanos, ha destacado que Palencia solo tiene futuro si se atrae a gente para "conseguir estabilidad de futuro", dar mejores servicios y retener capital humano.

Por último, el portavoz de Ganemos, Eduardo Hermida, ha destacado la importancia de este tema y ha animado a la Diputación a no utilizar su mayoría absoluta para ejercer como "rodillo" sobre el resto de grupos, algo que según él ocurre "con regularidad" en la Institución y ha pedido que no se rechacen mociones por "no incordiar" a los compañeros de los populares en el PP porque muchos temas de gran importancia para la provincia se gestionan en la administración regional.