Armisén señala la importancia de que los municipios conozcan las decisiones en seguridad para ver los eclipses en CyL

La presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL), Ángeles Armisén, ha destacado la importancia de que los responsables locales conozcan las decisiones que se tomen para garantizar la seguridad para ver los eclipses en la Comunidad.

Armisén se ha expresado así en el marco de una reunión de la Comisión Interministerial para el Seguimiento, Preparación, Organización y Coordinación de Actuaciones Relacionadas con el Trío de Eclipses (2026, 2027 y 2028), que dirige el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en la que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha comenzado a trabajar y en la que participan 13 ministerios y organismos científicos de cara a la llegada masiva de visitantes a nuestro país, así como garantizar la seguridad de todos los eventos.

Junto a las comunidades autónomas y, en esta ocasión, por vez primera, organizaciones como la ONCE, la FEMP ha participado a través de su secretario general, Luis Martínez- Sicluna, junto a la presidenta de la FRMPCyL y de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.

La de hoy ha sido la tercera reunión, a partir de la constitución de esta comisión por parte del Consejo de ministros en julio de 2025, han informado a Europa Press fuentes de la Federación. En este sentido, a menos de un semestre del primer eclipse, el solar, que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, cabe destacar que ya se han activado las juntas de seguridad local de todos los municipios que se consideran críticos.

En este marco, la presidenta de la FRMPCyL ha incidido en" la importancia de que los responsables locales conozcan todas las decisiones que afectan a la seguridad para ver los eclipses en los municipios de Castilla y león. Además, Ángeles Arsmisen ha destacado "todas las iniciativas que se están poniendo en marcha desde nuestra Comunidad para este acontecimiento y la disposición de la propia FRMPCYL para trasladar toda la información a los municipios"

Asimismo, tal y como ha avanzado el secretario de Estado, Juan Cruz, se está trabajando con las comunidades autónomas y entidades locales en planes de movilidad.

Por otra parte, se ha incidido en las tareas que están llevando a cabo los distintos grupos de trabajo, destacando la labor de Protección Civil y el Ministerio del Interior, respecto a la seguridad de todos los eventos y el respeto medioambiental para recalcar las medidas lógicas de protección de los entornos.

La Comisión ha abordado cómo la Feria Internacional del Turismo, celebrada recientemente, ha permitido situar a España en el foco de atención de seguimiento del próximo eclipse solar del mes de agosto. De ahí que el director general de Turespaña, Miguel Sanz, haya resaltado que es importante divulgar y comunicar estos eclipses con campañas como la que están desarrollando, y que los visitantes internacionales sepan dónde poder seguir estos fenómenos naturales.

Así, se ha felicitado a la Junta de Castilla y León por su participación en FITUR, en la que se ha alzado con el premio al mejor stand autonómico. 'El cielo nos ha elegido' fue el lema empleado por ese expositor, en el que se reproducía el entorno y la sensación que se vivirá durante los minutos que se prolongue el eclipse de sol.