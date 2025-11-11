Armisén subraya "el valor cultural y económico del territorio de montaña" al asumir Velilla la presidencia de Es Montaña

Archivo - La presidenta de la Diputación Provincial de Palencia. Foto de Archivo. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

PALENCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha reconocido el "valor social, el valor cultural, y el valor económico del territorio montaña" al tiempo que se ha referido a la Montaña Palentina y la apuesta de la institución provincial por impulsar diferentes alternativas, a través de un Plan de Sostenibilidad Turística con una inversión de cuatro millones de euros.

Armisén ha asegurado que la provincia palentina está de "enhorabuena" al asumir en 2026 la capitalidad de la Asociación Española de Municipios de Montaña 'ES Montaña', que pasa de los municipios jienenses, de Orcera y La Iruela, a la localidad de Velilla del Río Carrión (Palencia).

"Una capitalidad que pone en valor nuestros recursos naturales, nuestros recursos patrimoniales y también como no nuestra propia cultura de montaña", ha enfatizado la presidenta de la Diputación, quien ha recordado que el reconocimiento y la promoción a los territorios de montaña por los poderes públicos, "es el cumplimiento específico de esa singularidad" recogido en la Constitución Española, en su artículo 130.

La presidenta de la Diputación ha indicado que la Montaña Palentina "y en concreto Velilla del Río Carrión ha sido uno de los territorios que ha sufrido una transición más rápida en lo económico y que ha golpeado al empleo y a la actividad económica en la zona".

Por ello, Armisén ha aseverado que "hacer visible, buscar otros recursos y diversificar el impulso de iniciativas es obligación de todas las administraciones" y así se ha referido al Plan de Sostenibilidad Turística de la Montaña Palentina, con una inversión de 4 millones y que se ha ejecutado en un 95 por ciento.

Ángeles Armisén ha reconocido el orgullo de "ser palentino" y pertenecer al territorio de la Montaña Palentina, un orgullo que ha escenificado en el alcalde de Velilla del Río Carrión, que asume la presidencia de ES Montaña.

Por ello, la presidenta de la Diputación ha reconocido "el valor social, cultural y económico del territorio de montaña" que pasar que conocer que en esta zona de Palencia "reside" el agua, los bosques, y aire puro que tanto se necesita.