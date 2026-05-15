Arranca una nueva edición de 'Vino + Tapas' que se consolida en Valladolid como la "cita enogastronómica del año"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura una nueva edición del evento gastronómico 'Vino + Tapas' - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El evento enogastronómico 'Vino + Tapas' arranca una nueva edición en la Acera de Recoletos de Valladolid durante un fin de semana en el que 71 bodegas de las cinco denominaciones de origen de la provincia, las cuatro Rutas del Vino, las seis tapas ganadoras en los certámenes mundial y nacional de 2025, junto con una programación musical en directo y sesiones de catas, ofrecerán la oportunidad a todos los vecinos y visitantes de disfrutar de la marca de la ciudad.

La inauguración oficial ha tenido lugar en la tarde de este viernes de la mano del alcalde, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, junto al presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid, Jaime Fernández, los presidentes y representantes de las denominaciones Cigales, León, Rueda, Ribera del Duero y Toro y las cuatro Rutas del Vino y el presidente de Impulsa Igualdad Castilla y León, Francisco Sardón Peláez.

El evento cuenta con dos modalidades de pasaporte, nacional y mundial, que incluyen tres tapas, un guiso, dos vinos jóvenes o uno crianza, además de la copa oficial del evento y un portacopas.

El público podrá adquirir en las dos taquillas instaladas en el recinto los pasaportes enogastronómicos, con un precio de 15 euros, además de tickets individuales para tapas, vinos, agua o mosto.

La zona gastronómica, situada en el centro de la Acera de Recoletos, reunirá a los restaurantes participantes en distintos stands desde los que ofrecerán sus elaboraciones premiadas y el guiso y donde los asistentes podrán canjear los tickets.

Por su parte, las cinco denominaciones de origen y las cuatro Rutas del Vino cuentan con espacios distribuidos a lo largo del paseo, permitiendo a vecinos y visitantes descubrir y maridar las propuestas gastronómicas con una gran variedad de referencias vinícolas de 71 bodegas.

Otro de los espacios con los que va a contar el evento será el escenario principal, donde se celebrarán las actuaciones musicales. Por último, las catas, para lo que es necesario la compra de una entrada previa, tendrán lugar en la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos.

Toda la información está disponible en la web. https.//info.valladolid.es/vino-tapas.

HORARIOS Y PROGRAMACIÓN

El horario del evento será este viernes de 20.00 a 23.30 horas; el sábado 16 de mayo, de 13.00 a 17.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas y el domingo 18 de mayo, de 13.00 a 17.00 horas. Las taquillas se abrirán y se cerrarán media hora antes.

'Vino + Tapas' es una cita organizada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de la concejalía de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, con la colaboración de las cinco denominaciones de origen de Valladolid, las Rutas del Vino, la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid y el patrocinio de Caja Rural de Zamora, Solán de Cabras y Makro.

En cuanto al programa de actividades, este viernes a las 13.00 horas se ha celebrado la Cata D.O Toro, dirigida por Rubén Gil Alfageme, mientras que a las 18.30 horas ha tenido lugar la Cata D.O Cigales, dirigida por Raúl Escudero.

Ya a las 20.00 horas ha sido el turno de Mr Kitos y a las 22.00 el de Carlos Areces DJ Set.

La joranda sel sábado comenzará a las 11.30 horas con una cata D.O León, dirigida por Noemí Martínez; a las 13.00 horas tendrá lugar la cata D.O Rueda, dirigida por Álvaro Puras; a la misma hora está progamado Paco Devotion; a las 19.00 horas se celebrará la cata D.O Ribera del Duero, dirigida por Alberto Tobes.

La programación del sábado también prevé a las 20.00 horas a OscarMina y a las 22.00 a Sidonie, mientras que el domingo a las 13.00 horas volverá Mr Kitos.